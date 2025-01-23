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السيطرة على مضاربة بين طلاب خارج إحدى المدارس بينبع

القبض على مجموعة منهم وتسليمهم لجهة الاختصاص

سيطرت دوريات الأمن بمحافظة ينبع على تجمع طلاب خارج إحدى المدارس بالمحافظة حيث وقعت مضاربة بين مجموعة من الطلاب بعد أداء الاختبارات خارج المدرسة وتم القبض على مجموعة من الأشخاص من قبل دوريات الأمن.

 

ووفقا للمعلومات باشرت الدوريات الأمنية الحادثة صباح اليوم الأحد وتم القبض على مجموعة من الأشخاص وضبط الأداة المستخدمة في المضاربة، كما أصيب أحد أطراف المضاربة بإصابات بسيطة وجرى تسليم الأشخاص لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات معهم.

 

يذكر أن دوريات الأمن بينبع وضعت خطة متكاملة للاختبارات تشمل الجوانب الأمنية والمرورية لتسيير طلاب المدارس بالمحافظة ومنع كل ما يعكر صفو الطلاب لتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم مشددة على أن يتم القبض على أي شخص يخالف الأنظمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السيطرة على مضاربة بين طلاب خارج إحدى المدارس بينبع
سبق

سيطرت دوريات الأمن بمحافظة ينبع على تجمع طلاب خارج إحدى المدارس بالمحافظة حيث وقعت مضاربة بين مجموعة من الطلاب بعد أداء الاختبارات خارج المدرسة وتم القبض على مجموعة من الأشخاص من قبل دوريات الأمن.

 

ووفقا للمعلومات باشرت الدوريات الأمنية الحادثة صباح اليوم الأحد وتم القبض على مجموعة من الأشخاص وضبط الأداة المستخدمة في المضاربة، كما أصيب أحد أطراف المضاربة بإصابات بسيطة وجرى تسليم الأشخاص لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات معهم.

 

يذكر أن دوريات الأمن بينبع وضعت خطة متكاملة للاختبارات تشمل الجوانب الأمنية والمرورية لتسيير طلاب المدارس بالمحافظة ومنع كل ما يعكر صفو الطلاب لتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم مشددة على أن يتم القبض على أي شخص يخالف الأنظمة.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
05:07 PM
القبض على مجموعة منهم وتسليمهم لجهة الاختصاص

السيطرة على مضاربة بين طلاب خارج إحدى المدارس بينبع

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
5
12,734

سيطرت دوريات الأمن بمحافظة ينبع على تجمع طلاب خارج إحدى المدارس بالمحافظة حيث وقعت مضاربة بين مجموعة من الطلاب بعد أداء الاختبارات خارج المدرسة وتم القبض على مجموعة من الأشخاص من قبل دوريات الأمن.

 

ووفقا للمعلومات باشرت الدوريات الأمنية الحادثة صباح اليوم الأحد وتم القبض على مجموعة من الأشخاص وضبط الأداة المستخدمة في المضاربة، كما أصيب أحد أطراف المضاربة بإصابات بسيطة وجرى تسليم الأشخاص لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات معهم.

 

يذكر أن دوريات الأمن بينبع وضعت خطة متكاملة للاختبارات تشمل الجوانب الأمنية والمرورية لتسيير طلاب المدارس بالمحافظة ومنع كل ما يعكر صفو الطلاب لتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم مشددة على أن يتم القبض على أي شخص يخالف الأنظمة.

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