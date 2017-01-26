الشؤون الإسلامية بمكة تستضيف الشيخ الشثري ضمن فعاليات الدورة العلمية

سيلقي محاضرة بعنوان "شرح كتاب فقه المناسك" في مسجد الراجحي بالنسيم

يستضيف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء للمشاركة بمحاضرة قيمة عن شرح كتاب فقه المناسك، والتي ستقام ضمن فعاليات الدورة العلمية المكثفة التي ينظمها الفرع والتي تستهدف دعاة الفرع.

وقال الشيخ علي بن سالم العبدلي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة، إن هذه الدورة ستقام بقاعة المحاضرات الكبرى التابعة لجامع الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 30 ربيع الثاني الحالي حتى 2 جمادى الأولى القادم، وذلك من بعد صلاة العصر.

وقدم شكره وتقديره للشيخ الشثري على استجابته لدعوة الفرع وإلقائه مثل هذه المحاضرات القيمة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن العديد من الدورات التي ينظمها الفرع لمنسوبيه من دعاة ومدراء وموظفين ومراقبين ضمن مشاركته الفعالة في سبيل الرفع من أداء منسوبي الفرع وتأهيلهم وتدريبهم .