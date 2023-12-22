النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

"الشؤون الإسلامية" بمكة تنظم ندوة لتفعيل دور الخطيب لتعزيز القدوة في المجتمع

تتضمن فعاليات متعددة يرعاها أمير المنطقة

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، الندوة الكبرى، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ونائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري بعنوان: "دور الإمام والخطيب في تعزيز مفهوم القدوة لدى أفراد المجتمع" التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، غداً الأربعاء في محافظة جدة، في إطار دعم الفرع لمشروع "كيف نكون قدوة".
 
وقال المدير العام للفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي: إنه لا يخفى على الجميع أهمية خطبة الجمعة وأثرها في تأصيل مفاهيم شرعية وتغيير مفاهيم أخرى خاطئة، ومن هذا المنطلق بادر فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة لإعطاء هذه الموضوع أهمية كبرى.
 
وأبان العبدلي أن الندوة تشتمل على عدة فعاليات؛ تتضمن: محاضرة بنفس عنوان الندوة يلقيها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ويديرها مدير مكتب نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالرحمن العسكر، ثم ورشة عمل تطبيقية للأئمة والخطباء عن أهمية غرس القيم العليا من خلال خطب الجمعة وكيفية ذلك، يلقيها مدير إدارة التطوير الإداري بالوزارة الدكتور صالح الزهراني.
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشؤون الإسلامية" بمكة تنظم ندوة لتفعيل دور الخطيب لتعزيز القدوة في المجتمع
سبق

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، الندوة الكبرى، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ونائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري بعنوان: "دور الإمام والخطيب في تعزيز مفهوم القدوة لدى أفراد المجتمع" التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، غداً الأربعاء في محافظة جدة، في إطار دعم الفرع لمشروع "كيف نكون قدوة".
 
وقال المدير العام للفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي: إنه لا يخفى على الجميع أهمية خطبة الجمعة وأثرها في تأصيل مفاهيم شرعية وتغيير مفاهيم أخرى خاطئة، ومن هذا المنطلق بادر فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة لإعطاء هذه الموضوع أهمية كبرى.
 
وأبان العبدلي أن الندوة تشتمل على عدة فعاليات؛ تتضمن: محاضرة بنفس عنوان الندوة يلقيها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ويديرها مدير مكتب نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالرحمن العسكر، ثم ورشة عمل تطبيقية للأئمة والخطباء عن أهمية غرس القيم العليا من خلال خطب الجمعة وكيفية ذلك، يلقيها مدير إدارة التطوير الإداري بالوزارة الدكتور صالح الزهراني.
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
11:13 PM
تتضمن فعاليات متعددة يرعاها أمير المنطقة

"الشؤون الإسلامية" بمكة تنظم ندوة لتفعيل دور الخطيب لتعزيز القدوة في المجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
495

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، الندوة الكبرى، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ونائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري بعنوان: "دور الإمام والخطيب في تعزيز مفهوم القدوة لدى أفراد المجتمع" التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، غداً الأربعاء في محافظة جدة، في إطار دعم الفرع لمشروع "كيف نكون قدوة".
 
وقال المدير العام للفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي: إنه لا يخفى على الجميع أهمية خطبة الجمعة وأثرها في تأصيل مفاهيم شرعية وتغيير مفاهيم أخرى خاطئة، ومن هذا المنطلق بادر فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة لإعطاء هذه الموضوع أهمية كبرى.
 
وأبان العبدلي أن الندوة تشتمل على عدة فعاليات؛ تتضمن: محاضرة بنفس عنوان الندوة يلقيها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ويديرها مدير مكتب نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالرحمن العسكر، ثم ورشة عمل تطبيقية للأئمة والخطباء عن أهمية غرس القيم العليا من خلال خطب الجمعة وكيفية ذلك، يلقيها مدير إدارة التطوير الإداري بالوزارة الدكتور صالح الزهراني.
 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,900
1200

1200

17 ديسمبر
5,378
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,752
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,085

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة