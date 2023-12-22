"الشؤون الإسلامية" بمكة تنظم ندوة لتفعيل دور الخطيب لتعزيز القدوة في المجتمع

تتضمن فعاليات متعددة يرعاها أمير المنطقة

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، الندوة الكبرى، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ونائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري بعنوان: "دور الإمام والخطيب في تعزيز مفهوم القدوة لدى أفراد المجتمع" التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، غداً الأربعاء في محافظة جدة، في إطار دعم الفرع لمشروع "كيف نكون قدوة".



وقال المدير العام للفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي: إنه لا يخفى على الجميع أهمية خطبة الجمعة وأثرها في تأصيل مفاهيم شرعية وتغيير مفاهيم أخرى خاطئة، ومن هذا المنطلق بادر فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة لإعطاء هذه الموضوع أهمية كبرى.



وأبان العبدلي أن الندوة تشتمل على عدة فعاليات؛ تتضمن: محاضرة بنفس عنوان الندوة يلقيها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ويديرها مدير مكتب نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالرحمن العسكر، ثم ورشة عمل تطبيقية للأئمة والخطباء عن أهمية غرس القيم العليا من خلال خطب الجمعة وكيفية ذلك، يلقيها مدير إدارة التطوير الإداري بالوزارة الدكتور صالح الزهراني.

