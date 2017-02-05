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"الشؤون الإسلامية" تدرب أكثر من 200 موظف على مشروع "القدوة" بمكة

11 دورة تدريبية منها للموظفين والقياديين وغيرها للدعاة الرسميين

صدرت موافقة نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، على إقامة برامج تدريبية لموظفي الفرع والدعاة الرسميين والمراقبين حول مفاهيم القدوة وأثرها في العمل خلال الفترة من 17 / 5 /1438 إلى 24 / 5 /1438.


وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي، أن مشاركة الفرع في مشروع كيف نكون قدوة والذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.


وشمل البرنامج إقامة (11) دورة تدريبية منها ما يخص الموظفين والقياديين وهي القدوة في المسؤولية الوظيفية والقدوة في التعامل مع المراجعين والقدوة في العمل الإداري، والقيادة الأخلاقية .


وأضاف الشيخ العبدلي أن دورات الدعاة الرسميين تشمل دورة في غرس القيم العليا في البرامج الدعوية وأفكارًا ومبادرات إبداعية في العمل الدعوي، وهناك دورات خاصة بالمراقبين تتضمن القدوة في المسؤولية الوطنية، والقدوة في التعامل مع الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد، ودورة في القيادة الأخلاقية وتستهدف هذه البرامج أكثر من (200) موظف من مديري الإدارات ودعاة وموظفين بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم بإدارات المنطقة ومحافظاتها.


 ويقوم بالتدريب في هذه الدورات عددٌ من المدربين المتخصصين وهم الدكتور إبراهيم الحازمي والدكتور صالح الزهراني والدكتور فؤاد مرداد والدكتور علي الزهراني والدكتور مشعل الفلاحي، كما يقوم بالإشراف على البرامج التدريبية مساعد مدير عام الفرع ومدير إدارة التخطيط والتطوير الدكتور فايز بن ظافر الشهري.
 

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"الشؤون الإسلامية" تدرب أكثر من 200 موظف على مشروع "القدوة" بمكة
سبق

صدرت موافقة نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، على إقامة برامج تدريبية لموظفي الفرع والدعاة الرسميين والمراقبين حول مفاهيم القدوة وأثرها في العمل خلال الفترة من 17 / 5 /1438 إلى 24 / 5 /1438.


وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي، أن مشاركة الفرع في مشروع كيف نكون قدوة والذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.


وشمل البرنامج إقامة (11) دورة تدريبية منها ما يخص الموظفين والقياديين وهي القدوة في المسؤولية الوظيفية والقدوة في التعامل مع المراجعين والقدوة في العمل الإداري، والقيادة الأخلاقية .


وأضاف الشيخ العبدلي أن دورات الدعاة الرسميين تشمل دورة في غرس القيم العليا في البرامج الدعوية وأفكارًا ومبادرات إبداعية في العمل الدعوي، وهناك دورات خاصة بالمراقبين تتضمن القدوة في المسؤولية الوطنية، والقدوة في التعامل مع الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد، ودورة في القيادة الأخلاقية وتستهدف هذه البرامج أكثر من (200) موظف من مديري الإدارات ودعاة وموظفين بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم بإدارات المنطقة ومحافظاتها.


 ويقوم بالتدريب في هذه الدورات عددٌ من المدربين المتخصصين وهم الدكتور إبراهيم الحازمي والدكتور صالح الزهراني والدكتور فؤاد مرداد والدكتور علي الزهراني والدكتور مشعل الفلاحي، كما يقوم بالإشراف على البرامج التدريبية مساعد مدير عام الفرع ومدير إدارة التخطيط والتطوير الدكتور فايز بن ظافر الشهري.
 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:45 PM
11 دورة تدريبية منها للموظفين والقياديين وغيرها للدعاة الرسميين

"الشؤون الإسلامية" تدرب أكثر من 200 موظف على مشروع "القدوة" بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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صدرت موافقة نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، على إقامة برامج تدريبية لموظفي الفرع والدعاة الرسميين والمراقبين حول مفاهيم القدوة وأثرها في العمل خلال الفترة من 17 / 5 /1438 إلى 24 / 5 /1438.


وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي، أن مشاركة الفرع في مشروع كيف نكون قدوة والذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.


وشمل البرنامج إقامة (11) دورة تدريبية منها ما يخص الموظفين والقياديين وهي القدوة في المسؤولية الوظيفية والقدوة في التعامل مع المراجعين والقدوة في العمل الإداري، والقيادة الأخلاقية .


وأضاف الشيخ العبدلي أن دورات الدعاة الرسميين تشمل دورة في غرس القيم العليا في البرامج الدعوية وأفكارًا ومبادرات إبداعية في العمل الدعوي، وهناك دورات خاصة بالمراقبين تتضمن القدوة في المسؤولية الوطنية، والقدوة في التعامل مع الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد، ودورة في القيادة الأخلاقية وتستهدف هذه البرامج أكثر من (200) موظف من مديري الإدارات ودعاة وموظفين بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم بإدارات المنطقة ومحافظاتها.


 ويقوم بالتدريب في هذه الدورات عددٌ من المدربين المتخصصين وهم الدكتور إبراهيم الحازمي والدكتور صالح الزهراني والدكتور فؤاد مرداد والدكتور علي الزهراني والدكتور مشعل الفلاحي، كما يقوم بالإشراف على البرامج التدريبية مساعد مدير عام الفرع ومدير إدارة التخطيط والتطوير الدكتور فايز بن ظافر الشهري.
 

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