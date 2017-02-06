"الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض كتاب القاهرة.. ومطبوعاتها تستوقف الزوار

في دورته الثامنة والأربعين الذي تتواصل فعالياته بالعاصمة المصرية

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي ، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين الذي تتواصل فعالياته بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوكالة وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي المشرف على الجناح ، ماجد بن سعود العتيبي ، أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار توجيهات وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ الذي يحرص على مشاركة الوزارة في كافة الفعاليات العربية والإسلامية، كما تأتي بمتابعة وإشراف من وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي الذي يشرف شخصياً على سير أعمال المشاركات بما يحقق الهدف المرجو منها.

وأشار العتيبي إلى أن المشاركة تأتي أيضًا لإلقاء الضوء على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والحرص على ما يسهم في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطتها المتعددة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة، وتقديم صورة الإسلام الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسول الله ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ من خلال المشاركات المتعددة في المعارض الدولية الداخلية والخارجية وغيرها.

وأبان العتيبي أن الجناح يضم ركناً لاستعراض إصدارات الوزارة من الكتب العلمية المختلفة ، وترجمة عدد من أهم الكتب الإسلامية بأكثر من (35) لغة، كما يحتوي الجناح على ركن خاص لعرض وتوزيع إصدارات وكالة المطبوعات والبحث العلمي على زوار المعرض، مشيراً إلى أن الجناح وزع أكثر من عشرة آلاف من الكتيبات والمكتبات العلمية المميزة في مختلف العلوم الشرعية.

يشار إلى أن جناح وزارة الشؤون الإسلامية شهد منذ انطلاق المعرض زيارة عدد من الشخصيات الدبلوماسية، حيث كان من أبرزهم رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج ،ورئيس جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولي، والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد النامي، حيث اطلعوا خلال الزيارة على أجنحة المعرض والكتب المعروضة فيه، مشيدين بما تقدمه الوزارة من كتب قيمة ومطبوعات متميزة تجسد رسالتها السامية في خدمة العمل الإسلامي والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال ويحارب التطرف والإرهاب، كما قدم المشرف على المعرض ماجد العتيبي الهدايا لكبار الضيوف، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.