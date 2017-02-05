الشؤون الصحية بالحرس الوطني تستقبل زوار الجنادرية المتبرعين بالدم

شارك "مختبر بنك الدم" التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني باستقبال المتبرعين بالدم، ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية 31.
وتقرر موعد المشاركة طيلة أيام المهرجان من الساعة 3:30 عصراً وحتى الساعة 9:30 مساءً.
شارك "مختبر بنك الدم" التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني باستقبال المتبرعين بالدم، ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية 31.
وتقرر موعد المشاركة طيلة أيام المهرجان من الساعة 3:30 عصراً وحتى الساعة 9:30 مساءً.
شارك "مختبر بنك الدم" التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني باستقبال المتبرعين بالدم، ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية 31.
وتقرر موعد المشاركة طيلة أيام المهرجان من الساعة 3:30 عصراً وحتى الساعة 9:30 مساءً.
شارك "مختبر بنك الدم" التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني باستقبال المتبرعين بالدم، ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية 31.
وتقرر موعد المشاركة طيلة أيام المهرجان من الساعة 3:30 عصراً وحتى الساعة 9:30 مساءً.