صدر قرار الدكتور صالح العندس عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بتكليف الإعلامي، أحمد عبدالعزيز الشايع مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية والمتحدث الرسمي باسم الكلية، حيث يملك الشايع خبرة طويلة في المجال الإعلامي بمختلف وسائله.
الشايع مديرًا للعلاقات العامة بكلية الاتصالات
صدر قرار الدكتور صالح العندس عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بتكليف الإعلامي، أحمد عبدالعزيز الشايع مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية والمتحدث الرسمي باسم الكلية، حيث يملك الشايع خبرة طويلة في المجال الإعلامي بمختلف وسائله.
صدر قرار الدكتور صالح العندس عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بتكليف الإعلامي، أحمد عبدالعزيز الشايع مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية والمتحدث الرسمي باسم الكلية، حيث يملك الشايع خبرة طويلة في المجال الإعلامي بمختلف وسائله.
الشايع مديرًا للعلاقات العامة بكلية الاتصالات
صدر قرار الدكتور صالح العندس عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بتكليف الإعلامي، أحمد عبدالعزيز الشايع مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية والمتحدث الرسمي باسم الكلية، حيث يملك الشايع خبرة طويلة في المجال الإعلامي بمختلف وسائله.