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"الشبابيون" يحتفون بـ"سامي".. والعضلة تُبعد "سيف"

أقامت إدارة كرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم حفلاً للمدير الفني للفريق الأول سامي الجابر، وذلك بمناسبة اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عضواً في لجنة أوضاع اللاعبين التابعة له، وتعنى اللجنة بأوضاع اللاعبين بالفيفا ومتابعة وتطبيق القوانين الخاصة بانتقالات اللاعبين الجدد بحضور رئيس مجلس الإدارة وحضور الجهازين الإداري والفني واللاعبين.


من جانبه  واصل الفريق الكروي الأول عصر اليوم استعداداته على ملعب الأمير خالد بن سلطان بإشراف المدير الفني للفريق الكابتن سامي الجابر، حيث استهلت الحصة التدريبية بالتمارين الاعتيادية بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق إلى مجموعتين أدت تدريبات فنية في منتصف الملعب، تلاها بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.


من جهة أخرى أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المحترف الكويتي في صفوف الفريق اللاعب سيف الحشان إصابته بتمدد في عضلة الفخذ الخلفية.
 

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"الشبابيون" يحتفون بـ"سامي".. والعضلة تُبعد "سيف"
سبق

أقامت إدارة كرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم حفلاً للمدير الفني للفريق الأول سامي الجابر، وذلك بمناسبة اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عضواً في لجنة أوضاع اللاعبين التابعة له، وتعنى اللجنة بأوضاع اللاعبين بالفيفا ومتابعة وتطبيق القوانين الخاصة بانتقالات اللاعبين الجدد بحضور رئيس مجلس الإدارة وحضور الجهازين الإداري والفني واللاعبين.


من جانبه  واصل الفريق الكروي الأول عصر اليوم استعداداته على ملعب الأمير خالد بن سلطان بإشراف المدير الفني للفريق الكابتن سامي الجابر، حيث استهلت الحصة التدريبية بالتمارين الاعتيادية بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق إلى مجموعتين أدت تدريبات فنية في منتصف الملعب، تلاها بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.


من جهة أخرى أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المحترف الكويتي في صفوف الفريق اللاعب سيف الحشان إصابته بتمدد في عضلة الفخذ الخلفية.
 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:25 PM

"الشبابيون" يحتفون بـ"سامي".. والعضلة تُبعد "سيف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت إدارة كرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم حفلاً للمدير الفني للفريق الأول سامي الجابر، وذلك بمناسبة اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عضواً في لجنة أوضاع اللاعبين التابعة له، وتعنى اللجنة بأوضاع اللاعبين بالفيفا ومتابعة وتطبيق القوانين الخاصة بانتقالات اللاعبين الجدد بحضور رئيس مجلس الإدارة وحضور الجهازين الإداري والفني واللاعبين.


من جانبه  واصل الفريق الكروي الأول عصر اليوم استعداداته على ملعب الأمير خالد بن سلطان بإشراف المدير الفني للفريق الكابتن سامي الجابر، حيث استهلت الحصة التدريبية بالتمارين الاعتيادية بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق إلى مجموعتين أدت تدريبات فنية في منتصف الملعب، تلاها بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.


من جهة أخرى أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المحترف الكويتي في صفوف الفريق اللاعب سيف الحشان إصابته بتمدد في عضلة الفخذ الخلفية.
 

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