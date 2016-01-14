"الشباب": "الجابر" يشيد بانضباطية لاعبيه .. وبن يطو يغيب

أشاد مدرب الشباب سامي الجابر بانضباطية لاعبيه خلال فترة غيابه وطالبهم بالاستمرار فيها لتحقيق الانتصار على وج في مواجهة دور 32 من مسابقة كأس الملك.

وانخرط المدافع الجزائري جمال بن العمري في تمارين فريقه بعد استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب بلاده المشارك حاليا في بطولة أمم إفريقيا كما شارك اللاعب مشاري الثمالي في التمارين الجماعية بعد غياب استمر سبعة أشهر لإصابته بالرباط الصليبي والتي تعرض لها بداية الإعداد للموسم.

فيما غاب المحترف الجزائري محمد بن يطو عن تدريبات فريقه اليوم لتواجده في عيادة النادي .