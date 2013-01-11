النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشباب يعلن استغناءه عن "الخيبري".. واللاعب: رغبة فنية سبب إبعادي

أعلن المركز الإعلامي في نادي الشباب عن توقيع إدارة النادي مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن الخيبري.
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.


ويعود سبب استغناء إدارة نادي الشباب عن الخيبري لعدم اعتماد المدير الفني للفريق سامي الجابر عليه وعدم إشراكه في أي مباراة هذا الموسم في دوري جميل للمحترفين وكأس ولي العهد.
وقد كتب اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”: ‏ أحبتي عشاق نادي الشباب عملت قبل قليل مخالصة مع النادي اعذروني على أي تقصير مع كل الأماني لنادي الشباب بالتوفيق والتقدم والرقي أحبكم".


وكشف اللاعب عن السبب الرئيس لتوقيعه المخالصة في تغريدة ثانية قال فيها " البعض يسأل عن سبب المخالصة، ولكي أكون واضحاً وشفافاً مع الجميع: هي رغبة من الجهاز الفني صادق عليها الجهاز الإداري، لذلك وجب عليّ احترامها".


وكان اللاعب انضم إلى فريق الشباب قادماً من نادي الشعلة في شتاء 2015 بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب يعلن استغناءه عن "الخيبري".. واللاعب: رغبة فنية سبب إبعادي
سبق

أعلن المركز الإعلامي في نادي الشباب عن توقيع إدارة النادي مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن الخيبري.
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.


ويعود سبب استغناء إدارة نادي الشباب عن الخيبري لعدم اعتماد المدير الفني للفريق سامي الجابر عليه وعدم إشراكه في أي مباراة هذا الموسم في دوري جميل للمحترفين وكأس ولي العهد.
وقد كتب اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”: ‏ أحبتي عشاق نادي الشباب عملت قبل قليل مخالصة مع النادي اعذروني على أي تقصير مع كل الأماني لنادي الشباب بالتوفيق والتقدم والرقي أحبكم".


وكشف اللاعب عن السبب الرئيس لتوقيعه المخالصة في تغريدة ثانية قال فيها " البعض يسأل عن سبب المخالصة، ولكي أكون واضحاً وشفافاً مع الجميع: هي رغبة من الجهاز الفني صادق عليها الجهاز الإداري، لذلك وجب عليّ احترامها".


وكان اللاعب انضم إلى فريق الشباب قادماً من نادي الشعلة في شتاء 2015 بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
09:33 PM

الشباب يعلن استغناءه عن "الخيبري".. واللاعب: رغبة فنية سبب إبعادي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
8,282

أعلن المركز الإعلامي في نادي الشباب عن توقيع إدارة النادي مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن الخيبري.
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.


ويعود سبب استغناء إدارة نادي الشباب عن الخيبري لعدم اعتماد المدير الفني للفريق سامي الجابر عليه وعدم إشراكه في أي مباراة هذا الموسم في دوري جميل للمحترفين وكأس ولي العهد.
وقد كتب اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”: ‏ أحبتي عشاق نادي الشباب عملت قبل قليل مخالصة مع النادي اعذروني على أي تقصير مع كل الأماني لنادي الشباب بالتوفيق والتقدم والرقي أحبكم".


وكشف اللاعب عن السبب الرئيس لتوقيعه المخالصة في تغريدة ثانية قال فيها " البعض يسأل عن سبب المخالصة، ولكي أكون واضحاً وشفافاً مع الجميع: هي رغبة من الجهاز الفني صادق عليها الجهاز الإداري، لذلك وجب عليّ احترامها".


وكان اللاعب انضم إلى فريق الشباب قادماً من نادي الشعلة في شتاء 2015 بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.
 

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,372
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة