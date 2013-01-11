الشباب يعلن استغناءه عن "الخيبري".. واللاعب: رغبة فنية سبب إبعادي

أعلن المركز الإعلامي في نادي الشباب عن توقيع إدارة النادي مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن الخيبري.

وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.



ويعود سبب استغناء إدارة نادي الشباب عن الخيبري لعدم اعتماد المدير الفني للفريق سامي الجابر عليه وعدم إشراكه في أي مباراة هذا الموسم في دوري جميل للمحترفين وكأس ولي العهد.

وقد كتب اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”: ‏ أحبتي عشاق نادي الشباب عملت قبل قليل مخالصة مع النادي اعذروني على أي تقصير مع كل الأماني لنادي الشباب بالتوفيق والتقدم والرقي أحبكم".



وكشف اللاعب عن السبب الرئيس لتوقيعه المخالصة في تغريدة ثانية قال فيها " البعض يسأل عن سبب المخالصة، ولكي أكون واضحاً وشفافاً مع الجميع: هي رغبة من الجهاز الفني صادق عليها الجهاز الإداري، لذلك وجب عليّ احترامها".



وكان اللاعب انضم إلى فريق الشباب قادماً من نادي الشعلة في شتاء 2015 بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

