الشباب يمدد عقد عبدالمجيد الصليهيم حتى عام 2020

أعلنت إدارة الشباب تمديد عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عبدالمجيد الصليهيم حتى عام 2020م دون ذكر تفاصيل عن القيمة المالية للصفقة.

جاء ذلك عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه: "مددت إدارة نادي الشباب عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهيم حتى عام 2020م".

ويذكر أن الصليهيم قد شارك مع الشباب هذا الموسم في جميع لقاءات دوري جميل استطاع خلالها صناعة هدفين لفريقه هذا الموسم في الدوري.

