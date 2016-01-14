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الشرطة الأمريكية تعلن القبض على قاتل الطالب السعودي "النهدي" والمتهم يعترف بجريمته

يُدعى كولين أوسبرن والمدعي العام لمقاطعة "دن" يوجّه له التهمة رسمياً

كشفت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية، أنه تمّ القبض على قاتل الطالب السعودي حسين النهدي (24 عاماً)؛ الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.

 

ووجّه المدعي العام لمقاطعة دن في ويسكونسن، التهمة رسمياً للمتهم كولين أوسبرن (27 عاماً)؛ مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرُّف على القاتل وإيقافه في ولاية مينيسوتا، مطالباً بتسليمه لشرطة ولاية ويسكونسن لإخضاعه للتحقيقات وتقديمه للمحاكمة.

 

وذكرت شقيقة المتهم خلال إدلائها بشهادتها، انها كانت داخل محل لبيع البيتزا وسمعت أصواتاً في الخارج، وفُوجئت بشقيقها يقوم بضرب أحد الأشخاص على نافذة المحل بقوة، في حين لا تعلم سبب حدوث المشاجرة بينهما.

 

في حين قال المتهم إن النهدي؛ قام بمحاولة انتزاع قلادة كان يلبسها حول عنقه، لذلك قام بدفعه بقوة لإبعاده، إلا أن شهود عيان في الموقع أكّدوا أن المتهم اقترب من النهدي؛ الذي كان يقف خارج المحل، وبدأ في الصراخ عليه، وحاول الأخير الابتعاد عنه لعدم رغبته في تطور الأمر، إلا أن المتهم اقترب منه مجدّداً وقام بلكمه والصراخ عليه وضربه على رأسه بقوة؛ ما جعل الطالب السعودي يقع أرضاً وهو ينزف دماً قبل أن تحضر الشرطة والإسعاف للموقع.

 

يُشار إلى أن النهدي؛ تعرَّض إلى اعتداءٍ في الثانية فجراً من يوم الأحد 30 أكتوبر الماضي في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن، وعند وصول المحقّقين إلى موقع الجريمة وجدوا الضحية فاقداً للوعي، وينزف من فمه وأنفه، وتمّ نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية حرجة، وبعد ذلك بساعات عدة أعلن المستشفى تدهور حالته ووفاته.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرطة الأمريكية تعلن القبض على قاتل الطالب السعودي "النهدي" والمتهم يعترف بجريمته
سبق

كشفت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية، أنه تمّ القبض على قاتل الطالب السعودي حسين النهدي (24 عاماً)؛ الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.

 

ووجّه المدعي العام لمقاطعة دن في ويسكونسن، التهمة رسمياً للمتهم كولين أوسبرن (27 عاماً)؛ مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرُّف على القاتل وإيقافه في ولاية مينيسوتا، مطالباً بتسليمه لشرطة ولاية ويسكونسن لإخضاعه للتحقيقات وتقديمه للمحاكمة.

 

وذكرت شقيقة المتهم خلال إدلائها بشهادتها، انها كانت داخل محل لبيع البيتزا وسمعت أصواتاً في الخارج، وفُوجئت بشقيقها يقوم بضرب أحد الأشخاص على نافذة المحل بقوة، في حين لا تعلم سبب حدوث المشاجرة بينهما.

 

في حين قال المتهم إن النهدي؛ قام بمحاولة انتزاع قلادة كان يلبسها حول عنقه، لذلك قام بدفعه بقوة لإبعاده، إلا أن شهود عيان في الموقع أكّدوا أن المتهم اقترب من النهدي؛ الذي كان يقف خارج المحل، وبدأ في الصراخ عليه، وحاول الأخير الابتعاد عنه لعدم رغبته في تطور الأمر، إلا أن المتهم اقترب منه مجدّداً وقام بلكمه والصراخ عليه وضربه على رأسه بقوة؛ ما جعل الطالب السعودي يقع أرضاً وهو ينزف دماً قبل أن تحضر الشرطة والإسعاف للموقع.

 

يُشار إلى أن النهدي؛ تعرَّض إلى اعتداءٍ في الثانية فجراً من يوم الأحد 30 أكتوبر الماضي في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن، وعند وصول المحقّقين إلى موقع الجريمة وجدوا الضحية فاقداً للوعي، وينزف من فمه وأنفه، وتمّ نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية حرجة، وبعد ذلك بساعات عدة أعلن المستشفى تدهور حالته ووفاته.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
10:25 AM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:22 PM
يُدعى كولين أوسبرن والمدعي العام لمقاطعة "دن" يوجّه له التهمة رسمياً

الشرطة الأمريكية تعلن القبض على قاتل الطالب السعودي "النهدي" والمتهم يعترف بجريمته

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خالد علي - نيويورك
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155,200

كشفت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية، أنه تمّ القبض على قاتل الطالب السعودي حسين النهدي (24 عاماً)؛ الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.

 

ووجّه المدعي العام لمقاطعة دن في ويسكونسن، التهمة رسمياً للمتهم كولين أوسبرن (27 عاماً)؛ مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرُّف على القاتل وإيقافه في ولاية مينيسوتا، مطالباً بتسليمه لشرطة ولاية ويسكونسن لإخضاعه للتحقيقات وتقديمه للمحاكمة.

 

وذكرت شقيقة المتهم خلال إدلائها بشهادتها، انها كانت داخل محل لبيع البيتزا وسمعت أصواتاً في الخارج، وفُوجئت بشقيقها يقوم بضرب أحد الأشخاص على نافذة المحل بقوة، في حين لا تعلم سبب حدوث المشاجرة بينهما.

 

في حين قال المتهم إن النهدي؛ قام بمحاولة انتزاع قلادة كان يلبسها حول عنقه، لذلك قام بدفعه بقوة لإبعاده، إلا أن شهود عيان في الموقع أكّدوا أن المتهم اقترب من النهدي؛ الذي كان يقف خارج المحل، وبدأ في الصراخ عليه، وحاول الأخير الابتعاد عنه لعدم رغبته في تطور الأمر، إلا أن المتهم اقترب منه مجدّداً وقام بلكمه والصراخ عليه وضربه على رأسه بقوة؛ ما جعل الطالب السعودي يقع أرضاً وهو ينزف دماً قبل أن تحضر الشرطة والإسعاف للموقع.

 

يُشار إلى أن النهدي؛ تعرَّض إلى اعتداءٍ في الثانية فجراً من يوم الأحد 30 أكتوبر الماضي في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن، وعند وصول المحقّقين إلى موقع الجريمة وجدوا الضحية فاقداً للوعي، وينزف من فمه وأنفه، وتمّ نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية حرجة، وبعد ذلك بساعات عدة أعلن المستشفى تدهور حالته ووفاته.

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