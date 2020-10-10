أكدت شرط جازان على وجود شبهة جنائية في حريق البناية السكنية؛ المرتبط بقضية عنف أسري، والذي أسفر عن مصرع أربعة أبناء خنقاً؛ حيث قامت الشرطة بالتحفظ على الأم مع إيداعها السجن، فيما تحفظت على "الأب" داخل المستشفى؛ لوجود شبهة قوية بأنه من قام بإشعال الحريق داخل الشقة. فقد كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم أمس انتقل مندوب من شرطة منطقة جازان مع الفريق المكون من مندوبي ومندوبات الحماية الاجتماعية بجازان رفق امرأة في العقد الرابع من العمر، على خلفية قضية عنف أسري، فجرى الانتقال برفقتها للشقة التي تسكنها وأولادها، وعند الوصول للشقة وطلب فتح الباب أوعزت لأبنائها بعدم فتح الباب كي لا يتمكن فريق الحماية من الدخول وأصرت على عدم تمكين الفريق من أداء عملهم. وأضاف بأنه أثناء محاولة فريق الحماية في إقناعهم بفتح الباب، تفاجؤوا برائحة حريق وانبعاث دخان من تحت أبواب الشقة، فتم كسر الباب لإنقاذ الأبناء المحتجزين، فصادف الفريق عوائق عدة من طاولات خشبية وجوالين ماء بالمدخل، بالإضافة للهيب النار والأدخنة المنبعثة منها. وبيَّن بأن ذلك أسفر عن وفاة أربعة من الأبناء (ثلاث بنات وولد) وإصابة طفلين (بنت وولد) قام الفريق بإخراجهم برفقة والدهم البالغ من العمر ٤٧ عاماً والذي وجد بالداخل، وأُبلغت الجهات المختصة لمباشرة الحريق. وأشار "الحكمي" إلى نقلهم للمستشفى، وإحالة الأم للنيابة العامة وإيداعها السجن، والتحفظ على والدهم داخل المستشفى؛ لوجود شبهة قوية بأنه من قام بإشعال الحريق داخل الشقة.

الشرطة تتحفظ على الأم والأب بعد تأكدها من جنائية حريق "بناية جازان" محمد المواسي سبق 2017-10-09 أكدت شرط جازان على وجود شبهة جنائية في حريق البناية السكنية؛ المرتبط بقضية عنف أسري، والذي أسفر عن مصرع أربعة أبناء خنقاً؛ حيث قامت الشرطة بالتحفظ على الأم مع إيداعها السجن، فيما تحفظت على "الأب" داخل المستشفى؛ لوجود شبهة قوية بأنه من قام بإشعال الحريق داخل الشقة.



فقد كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم أمس انتقل مندوب من شرطة منطقة جازان مع الفريق المكون من مندوبي ومندوبات الحماية الاجتماعية بجازان رفق امرأة في العقد الرابع من العمر، على خلفية قضية عنف أسري، فجرى الانتقال برفقتها للشقة التي تسكنها وأولادها، وعند الوصول للشقة وطلب فتح الباب أوعزت لأبنائها بعدم فتح الباب كي لا يتمكن فريق الحماية من الدخول وأصرت على عدم تمكين الفريق من أداء عملهم.



وأضاف بأنه أثناء محاولة فريق الحماية في إقناعهم بفتح الباب، تفاجؤوا برائحة حريق وانبعاث دخان من تحت أبواب الشقة، فتم كسر الباب لإنقاذ الأبناء المحتجزين، فصادف الفريق عوائق عدة من طاولات خشبية وجوالين ماء بالمدخل، بالإضافة للهيب النار والأدخنة المنبعثة منها.



وبيَّن بأن ذلك أسفر عن وفاة أربعة من الأبناء (ثلاث بنات وولد) وإصابة طفلين (بنت وولد) قام الفريق بإخراجهم برفقة والدهم البالغ من العمر ٤٧ عاماً والذي وجد بالداخل، وأُبلغت الجهات المختصة لمباشرة الحريق.



وأشار "الحكمي" إلى نقلهم للمستشفى، وإحالة الأم للنيابة العامة وإيداعها السجن، والتحفظ على والدهم داخل المستشفى؛ لوجود شبهة قوية بأنه من قام بإشعال الحريق داخل الشقة.



09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 09:45 PM

الشرطة تتحفظ على الأم والأب بعد تأكدها من جنائية حريق "بناية جازان" "الحكمي": وجود شبهة قوية بأن الأب هو مَن قام بإشعال الحريق داخل الشقة





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أكدت شرط جازان على وجود شبهة جنائية في حريق البناية السكنية؛ المرتبط بقضية عنف أسري، والذي أسفر عن مصرع أربعة أبناء خنقاً؛ حيث قامت الشرطة بالتحفظ على الأم مع إيداعها السجن، فيما تحفظت على "الأب" داخل المستشفى؛ لوجود شبهة قوية بأنه من قام بإشعال الحريق داخل الشقة.



فقد كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم أمس انتقل مندوب من شرطة منطقة جازان مع الفريق المكون من مندوبي ومندوبات الحماية الاجتماعية بجازان رفق امرأة في العقد الرابع من العمر، على خلفية قضية عنف أسري، فجرى الانتقال برفقتها للشقة التي تسكنها وأولادها، وعند الوصول للشقة وطلب فتح الباب أوعزت لأبنائها بعدم فتح الباب كي لا يتمكن فريق الحماية من الدخول وأصرت على عدم تمكين الفريق من أداء عملهم.



وأضاف بأنه أثناء محاولة فريق الحماية في إقناعهم بفتح الباب، تفاجؤوا برائحة حريق وانبعاث دخان من تحت أبواب الشقة، فتم كسر الباب لإنقاذ الأبناء المحتجزين، فصادف الفريق عوائق عدة من طاولات خشبية وجوالين ماء بالمدخل، بالإضافة للهيب النار والأدخنة المنبعثة منها.



وبيَّن بأن ذلك أسفر عن وفاة أربعة من الأبناء (ثلاث بنات وولد) وإصابة طفلين (بنت وولد) قام الفريق بإخراجهم برفقة والدهم البالغ من العمر ٤٧ عاماً والذي وجد بالداخل، وأُبلغت الجهات المختصة لمباشرة الحريق.



وأشار "الحكمي" إلى نقلهم للمستشفى، وإحالة الأم للنيابة العامة وإيداعها السجن، والتحفظ على والدهم داخل المستشفى؛ لوجود شبهة قوية بأنه من قام بإشعال الحريق داخل الشقة.

