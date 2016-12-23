الشرقية.. 43 ألف زيارة لـ"حكايا مسك" مع نهاية يومه الثاني

ندوات وساحات رسم ومعمل "انميشن" واستديو إنتاج.. "سوق" و"تك"

في الوقت الذي سجل فيه مهرجان "حكايا مسك" المقام في المنطقة الشرقية، زيارة أكثر من (43) ألف زيارة مع نهاية يومه الثاني يوم الخميس أمس، توافد آلاف الطالبات من مدارس وجامعات محافظات المنطقة الشرقية خلال الفترة الصباحية المخصصة لهن يوم الخميس؛ حيث توزعت زياراتهن بين تسجيل في ورش عمل وندوات تعليمية في الأقسام الإبداعية محترف الكتابة وساحات الرسم ومعمل الانميشن واستديو الإنتاج، إلى جانب سوق حكايا وحكايا تك.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان "حكايا مسك"، يوسف الحمادي، إن الأعداد التي حضرت للمهرجان يوم الخميس في الفترة الصباحية للطالبات، بلغ (14728) طالبة في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي أولته المدارس والجامعات في المنطقة بما يحتويه المهرجان من برامج إثرائية وتشجع على الإبداع ليستفيد منها الطلاب والطالبات.

وذكر أنه تم تسجيل أكثر من 150 طلب زيارة تقدمت بها مدارس لتنفيذ زيارات للطلبة من الجنسين، إضافة إلى ثلاث جامعات، وذلك قبل بداية انطلاق المهرجان، مؤكداً في الوقت ذاته أن المهرجان يدار بطريقة احترافية مكنت حضور الطلبة لورش عمل في الأقسام الأربعة الإبداعية وهي محترف الكتابة وساحات الرسم ومعامل "الأنميشن" وأستوديو الإنتاج خلال الفترة الصباحية من يومي الأربعاء والخميس، فيما سيقتصر برنامج المهرجان اليوم الجمعة وغداً السبت على الفترة المسائية.

واشار "الحمادي" إلى أن جميع الزوار في الفترتين الصباحية والمسائية يستفيدون من ورش العمل ومنصات المحاضرات والعروض المسرحية والمرئية، والحلقات التعليمية والثقافية، مبيناً أن عدد زوار المهرجان وصل حتى يوم أمس الخميس (43423) زائراً وزائرة؛ حيث سجل اليوم الأول زيارة 16 ألف واليوم الثاني 27 ألفاً.