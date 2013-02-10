"الشرمان" في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشيخ ناصر بن مسفر بن حلزاء الشرمان؛ وذلك بمستشفى الملك خالد بنجران بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدم بالتعزية والمواساة إلى آل حلزاء ولكافة أسرة الفقيد؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويُتقبل العزاء في قرية هدادة وعلى جوال أخيه الأستاذ علي مسفر حلزاء 0553475057.
"الشرمان" في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-09
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشيخ ناصر بن مسفر بن حلزاء الشرمان؛ وذلك بمستشفى الملك خالد بنجران بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدم بالتعزية والمواساة إلى آل حلزاء ولكافة أسرة الفقيد؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويُتقبل العزاء في قرية هدادة وعلى جوال أخيه الأستاذ علي مسفر حلزاء 0553475057.
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
12:50 PM
"الشرمان" في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشيخ ناصر بن مسفر بن حلزاء الشرمان؛ وذلك بمستشفى الملك خالد بنجران بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدم بالتعزية والمواساة إلى آل حلزاء ولكافة أسرة الفقيد؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويُتقبل العزاء في قرية هدادة وعلى جوال أخيه الأستاذ علي مسفر حلزاء 0553475057.