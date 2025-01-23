احتفل مساء اليوم الأحد برنامج الثامنة، الذي تعرضه قناة MBC ، ويقدمه الإعلامي داود الشريان، بالطالبة "نوف الفريح"، التي خرجت بمقطع فيديو قبل أيام، يظهر به أنها لم تحتفل مع زميلاتها في الصف، بعد أن منعتها المعلمة من الاحتفال، ووثقت ذلك بالتصوير. وكشف "الشريان" الذي استضاف الطالبة ووالدتها في الحلقة أن "نوف" تدرس بالصف الثاني الابتدائي، وهي ناجحة ومتفوقة في الدراسة. وأكدت والدة الطالبة أنه ليس بينها وبين المعلمة أي خلاف، وأن ابنتها حضرت لها من المدرسة وهي متأثرة بسلوك وتصرف معلمتها، وتطالب بالحصول على وثيقتها، وأنها لا تقبل التصوير والتشهير. ورد "الشريان" بأن هناك قرارًا صدر مسبقًا، ينص على منع التصوير داخل المدارس، وأنه نفذ وعده بالاحتفال بالطالبة مع مجموعة البنات اللاتي حضرن للاستديو، وقدم للطالبة هدايا عدة، منها جهاز آيباد، مطالبًا والدتها بنسيان الحادثة خلفها، وعودة الطالبة للدراسة بعد عودة المدارس، ومؤكدًا ضرورة التعامل مع الصغار من الطالبات برفق، وتشجيعهن، بغض النظر عما يحدث منهن في أي مجال. وكانت إدارة تعليم منطقة حائل قد أصدرت بيانًا على لسان مدير الإعلام التربوي إبراهيم الجنيدي، مفاده أن المعلمة كرَّمت الطالبة التي تدرس بالابتدائية السابعة عشرة، على الرغم من عدم اجتيازها المهارات الدراسية، وتعاملت معها بأسلوب تربوي، وقدمت لها هدية مماثلة لزميلاتها، وأن المدرسة طالبت والدتها بالحضور مرات عدة عبر خطاب رسمي إلا أنها لم تستجِب.. إلى نهاية البيان الذي نُشر سابقًا. وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع، ويظهر فيه قيام معلمة بحرمان طالبة معها بالصف من الاحتفاء مع بقية زميلاتها بالصف بمناسبة نجاحهن. وعلقت وزارة التعليم على الفيديو بالتحقيق في الموضوع، قبل أن تظهر الطالبة ووالدتها، وتكشفان تفاصيل الواقعة، التي تبين منها أن الطالبة ناجحة ومتفوقة في الدراسة.

"الشريان" يحتفي بطالبة حائل "نوف الفريح" التي لم تحتفل مع زميلاتها بالفصل علي العرجاني سبق 2017-01-22 احتفل مساء اليوم الأحد برنامج الثامنة، الذي تعرضه قناة MBC ، ويقدمه الإعلامي داود الشريان، بالطالبة "نوف الفريح"، التي خرجت بمقطع فيديو قبل أيام، يظهر به أنها لم تحتفل مع زميلاتها في الصف، بعد أن منعتها المعلمة من الاحتفال، ووثقت ذلك بالتصوير.



وكشف "الشريان" الذي استضاف الطالبة ووالدتها في الحلقة أن "نوف" تدرس بالصف الثاني الابتدائي، وهي ناجحة ومتفوقة في الدراسة.



وأكدت والدة الطالبة أنه ليس بينها وبين المعلمة أي خلاف، وأن ابنتها حضرت لها من المدرسة وهي متأثرة بسلوك وتصرف معلمتها، وتطالب بالحصول على وثيقتها، وأنها لا تقبل التصوير والتشهير.



ورد "الشريان" بأن هناك قرارًا صدر مسبقًا، ينص على منع التصوير داخل المدارس، وأنه نفذ وعده بالاحتفال بالطالبة مع مجموعة البنات اللاتي حضرن للاستديو، وقدم للطالبة هدايا عدة، منها جهاز آيباد، مطالبًا والدتها بنسيان الحادثة خلفها، وعودة الطالبة للدراسة بعد عودة المدارس، ومؤكدًا ضرورة التعامل مع الصغار من الطالبات برفق، وتشجيعهن، بغض النظر عما يحدث منهن في أي مجال.



وكانت إدارة تعليم منطقة حائل قد أصدرت بيانًا على لسان مدير الإعلام التربوي إبراهيم الجنيدي، مفاده أن المعلمة كرَّمت الطالبة التي تدرس بالابتدائية السابعة عشرة، على الرغم من عدم اجتيازها المهارات الدراسية، وتعاملت معها بأسلوب تربوي، وقدمت لها هدية مماثلة لزميلاتها، وأن المدرسة طالبت والدتها بالحضور مرات عدة عبر خطاب رسمي إلا أنها لم تستجِب.. إلى نهاية البيان الذي نُشر سابقًا.



وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع، ويظهر فيه قيام معلمة بحرمان طالبة معها بالصف من الاحتفاء مع بقية زميلاتها بالصف بمناسبة نجاحهن. وعلقت وزارة التعليم على الفيديو بالتحقيق في الموضوع، قبل أن تظهر الطالبة ووالدتها، وتكشفان تفاصيل الواقعة، التي تبين منها أن الطالبة ناجحة ومتفوقة في الدراسة.



22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438 11:58 PM

قدَّم لها جهاز "آيباد" وطالب بتطبيق قرار منع التصوير في المدارس

"الشريان" يحتفي بطالبة حائل "نوف الفريح" التي لم تحتفل مع زميلاتها بالفصل





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احتفل مساء اليوم الأحد برنامج الثامنة، الذي تعرضه قناة MBC ، ويقدمه الإعلامي داود الشريان، بالطالبة "نوف الفريح"، التي خرجت بمقطع فيديو قبل أيام، يظهر به أنها لم تحتفل مع زميلاتها في الصف، بعد أن منعتها المعلمة من الاحتفال، ووثقت ذلك بالتصوير.



وكشف "الشريان" الذي استضاف الطالبة ووالدتها في الحلقة أن "نوف" تدرس بالصف الثاني الابتدائي، وهي ناجحة ومتفوقة في الدراسة.



وأكدت والدة الطالبة أنه ليس بينها وبين المعلمة أي خلاف، وأن ابنتها حضرت لها من المدرسة وهي متأثرة بسلوك وتصرف معلمتها، وتطالب بالحصول على وثيقتها، وأنها لا تقبل التصوير والتشهير.



ورد "الشريان" بأن هناك قرارًا صدر مسبقًا، ينص على منع التصوير داخل المدارس، وأنه نفذ وعده بالاحتفال بالطالبة مع مجموعة البنات اللاتي حضرن للاستديو، وقدم للطالبة هدايا عدة، منها جهاز آيباد، مطالبًا والدتها بنسيان الحادثة خلفها، وعودة الطالبة للدراسة بعد عودة المدارس، ومؤكدًا ضرورة التعامل مع الصغار من الطالبات برفق، وتشجيعهن، بغض النظر عما يحدث منهن في أي مجال.



وكانت إدارة تعليم منطقة حائل قد أصدرت بيانًا على لسان مدير الإعلام التربوي إبراهيم الجنيدي، مفاده أن المعلمة كرَّمت الطالبة التي تدرس بالابتدائية السابعة عشرة، على الرغم من عدم اجتيازها المهارات الدراسية، وتعاملت معها بأسلوب تربوي، وقدمت لها هدية مماثلة لزميلاتها، وأن المدرسة طالبت والدتها بالحضور مرات عدة عبر خطاب رسمي إلا أنها لم تستجِب.. إلى نهاية البيان الذي نُشر سابقًا.



وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع، ويظهر فيه قيام معلمة بحرمان طالبة معها بالصف من الاحتفاء مع بقية زميلاتها بالصف بمناسبة نجاحهن. وعلقت وزارة التعليم على الفيديو بالتحقيق في الموضوع، قبل أن تظهر الطالبة ووالدتها، وتكشفان تفاصيل الواقعة، التي تبين منها أن الطالبة ناجحة ومتفوقة في الدراسة.

