"الشريان" يرفع عقاله تقديراً للسعوديات: 28‎%‎ من البيوت السعودية تنفق عليها المرأة

سياسة البرنامج المتعلق براتب الزوجة والإقرار بأنه جزء من الدخل أولا لم تصدر

بعد أن كشف برنامج حساب المواطن عن أن ثلثَ مَن ينفقون على البيوت في المملكة هو من النساء، رفع الإعلامي "داود الشريان" عقاله تقديرًا للسعوديات؛ وقال: "قبل أن ينتهي البرنامج سأرفع عقالي للسعوديات 28‎%‎ من البيوت السعودية تنفق عليها المرأة".



ويعني هذا -بحسب "الشريان"- أن المجتمع السعودي يتطور بتلاشي النظرة التقليدية تجاه المرأة التي يحاول البعض تكريسها في المجتمع.



جاء ذلك خلال الحلقة من برنامجه "الثامنة" التي عرضت الليلة وتناول فيها برنامج حساب المواطن مع المشرف العام على البرنامج "المهندس ماجد العصيمي"، الذي قال: إن 28 ‎%‎ من المسجلين مع البرنامج عبر النظام رب الأسرة امرأة.





وفيما يتعلق بالإفصاح عن راتب الزوجة، أوضح "العصيمي" أن سياسة البرنامج المتعلق براتب الزوجة والإقرار بأنه جزء من الدخل أولا لم تصدر، وإنما المطلوب من الجميع الإفصاح عن كامل الدخل، مشيرًا إلى أن المبتعثين والمقيمين خارج المملكة لن يستفيدوا من البرنامج لكونهم لن يتأثروا بأي رفع لأسعار البنزين أو الكهرباء والمياه وغيرها.





واستدرك: لكن إذا كان المبتعث له أسرة مقيمة داخل السعودية؛ فالمفترض تسجيلهم وسيتم صرف البدل لهم داخل المملكة. وفيما وصل عدد إجمالي السعوديين وأسرهم المسجلين بالبرنامج إلى الرابعة عصر اليوم 7 ملايين و466 ألفًا و828 شخصًا.





ودعا المشرف على البرنامج جميع المواطنين والمواطنات، سواء أكانوا أسرًا سعودية أم أفرادًا مستقلين وجميع حاملي بطاقات التنقل وجميع الأمهات السعوديات المتزوجات من غير سعودي أيًّا كانت حالتهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى التسجيل في البرنامج.

