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"الشريف" عقب زلزال الصين: جميع الطلاب السعوديين بخير

ضرب مقاطعة "سشوان" وأسفر عن 13 وفاة و175 إصابة

أكد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى بكين الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن جميع الطلبة السعوديين الدارسين بالصين بخير ولم يصب أي منهم بأذى عقب الزلزال الذي ضرب مقاطعة سشوان بالصين والذي راح ضحيته 13 شخصاً وأصيب أكثر من 175 آخرين.

وقال "الشريف": الطلبة المتواجدون بتلك المقاطعة يدرسون بمركز المدينة والذي يبعد عن مركز الزلزال قرابة 490 كيلومتراً.

وأضاف: الملحقية الثقافية تتابع أوضاع كافة الطلبة في المناطق القريبة من مركز الزلزال وتعمل على تيسير كافة أمورهم التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.

وأردف: سفارة المملكة العربية السعودية لدى بكين تتابع، بشكل مباشر وبتوجيه من السفير تركي الماضي، وضع جميع الطلبة والمواطنين السعوديين المتواجدين بالمناطق القريبة من مقر الزلزال وتعمل على تقديم كافة سبل المساعدة لهم من أجل ضمان راحتهم وعدم تعرضهم لأي مشاكل.

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"الشريف" عقب زلزال الصين: جميع الطلاب السعوديين بخير
سبق

أكد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى بكين الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن جميع الطلبة السعوديين الدارسين بالصين بخير ولم يصب أي منهم بأذى عقب الزلزال الذي ضرب مقاطعة سشوان بالصين والذي راح ضحيته 13 شخصاً وأصيب أكثر من 175 آخرين.

وقال "الشريف": الطلبة المتواجدون بتلك المقاطعة يدرسون بمركز المدينة والذي يبعد عن مركز الزلزال قرابة 490 كيلومتراً.

وأضاف: الملحقية الثقافية تتابع أوضاع كافة الطلبة في المناطق القريبة من مركز الزلزال وتعمل على تيسير كافة أمورهم التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.

وأردف: سفارة المملكة العربية السعودية لدى بكين تتابع، بشكل مباشر وبتوجيه من السفير تركي الماضي، وضع جميع الطلبة والمواطنين السعوديين المتواجدين بالمناطق القريبة من مقر الزلزال وتعمل على تقديم كافة سبل المساعدة لهم من أجل ضمان راحتهم وعدم تعرضهم لأي مشاكل.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
02:50 PM

"الشريف" عقب زلزال الصين: جميع الطلاب السعوديين بخير

ضرب مقاطعة "سشوان" وأسفر عن 13 وفاة و175 إصابة

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عبدالله الراجحي - الرياض
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أكد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى بكين الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن جميع الطلبة السعوديين الدارسين بالصين بخير ولم يصب أي منهم بأذى عقب الزلزال الذي ضرب مقاطعة سشوان بالصين والذي راح ضحيته 13 شخصاً وأصيب أكثر من 175 آخرين.

وقال "الشريف": الطلبة المتواجدون بتلك المقاطعة يدرسون بمركز المدينة والذي يبعد عن مركز الزلزال قرابة 490 كيلومتراً.

وأضاف: الملحقية الثقافية تتابع أوضاع كافة الطلبة في المناطق القريبة من مركز الزلزال وتعمل على تيسير كافة أمورهم التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.

وأردف: سفارة المملكة العربية السعودية لدى بكين تتابع، بشكل مباشر وبتوجيه من السفير تركي الماضي، وضع جميع الطلبة والمواطنين السعوديين المتواجدين بالمناطق القريبة من مقر الزلزال وتعمل على تقديم كافة سبل المساعدة لهم من أجل ضمان راحتهم وعدم تعرضهم لأي مشاكل.

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