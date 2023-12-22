سجلت درجات الحرارة انخفاضاً في منطقة الحدود الشمالية مصحوبة بكتل هوائية شديدة البرودة والتي يتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكوين الصقيع والضباب في ساعات الصباح الأولى من يوم غد الأربعاء.
وأكد "النظام الآلي للإنذار المبكر" في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحدود الشمالية تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوبة بكتل هوائية شديدة البرودة, مع فرصة تكون الصقيع والضباب خلال ساعات الصباح الباكر .
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"الشمالية" تسجل انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوبة بكتل هوائية باردة
"الإنذار المبكر": فرصة تكوين الصقيع والضباب في الصباح الباكر غداً
سجلت درجات الحرارة انخفاضاً في منطقة الحدود الشمالية مصحوبة بكتل هوائية شديدة البرودة والتي يتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكوين الصقيع والضباب في ساعات الصباح الأولى من يوم غد الأربعاء.
وأكد "النظام الآلي للإنذار المبكر" في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحدود الشمالية تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوبة بكتل هوائية شديدة البرودة, مع فرصة تكون الصقيع والضباب خلال ساعات الصباح الباكر .
سجلت درجات الحرارة انخفاضاً في منطقة الحدود الشمالية مصحوبة بكتل هوائية شديدة البرودة والتي يتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكوين الصقيع والضباب في ساعات الصباح الأولى من يوم غد الأربعاء.
"الإنذار المبكر": فرصة تكوين الصقيع والضباب في الصباح الباكر غداً
"الشمالية" تسجل انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوبة بكتل هوائية باردة
سجلت درجات الحرارة انخفاضاً في منطقة الحدود الشمالية مصحوبة بكتل هوائية شديدة البرودة والتي يتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكوين الصقيع والضباب في ساعات الصباح الأولى من يوم غد الأربعاء.
وأكد "النظام الآلي للإنذار المبكر" في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحدود الشمالية تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوبة بكتل هوائية شديدة البرودة, مع فرصة تكون الصقيع والضباب خلال ساعات الصباح الباكر .