"الشمراني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة

رفع سعد بن عبدالله الشمراني، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتعيينه مديراً عاماً للاستشارات بمعهد الإدارة بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب "الشمراني" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة؛ مؤكداً أنها ستكون حافزاً لتقديم مزيد من البذل والعطاء؛ للمساهمة في رقي وتطوير وطننا الغالي، الذي يشهد ازدهاراً ونمواً كبيراً في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله ورعاهم، ونوّه بالاهتمام الكبير الذي تحظى به التنمية الإدارية في المملكة من لدن القيادة الرشيدة، والذي سيسهم -بمشيئة الله- في الارتقاء بجميع جوانب التنمية في مملكتنا الغالية.

وعبّر سعد الشمراني عن شكره وامتنانه لوزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة خالد بن عبدالله العرج، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني على هذه الثقة؛ سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء مهامه على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن الجميع.