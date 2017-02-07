صدرت الموافقة على ترقية رفيع مشهور الشهراني مدير مكتب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة نجران إلى المرتبة التاسعة.
"الشهراني" للمرتبة التاسعة في هيئة التحقيق بنجران
صدرت الموافقة على ترقية رفيع مشهور الشهراني مدير مكتب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة نجران إلى المرتبة التاسعة.
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"الشهراني" للمرتبة التاسعة في هيئة التحقيق بنجرانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-07
صدرت الموافقة على ترقية رفيع مشهور الشهراني مدير مكتب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة نجران إلى المرتبة التاسعة.
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:44 PM
"الشهراني" للمرتبة التاسعة في هيئة التحقيق بنجران
صدرت الموافقة على ترقية رفيع مشهور الشهراني مدير مكتب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة نجران إلى المرتبة التاسعة.
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