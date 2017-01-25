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"الشهري": رعاية الملك حفل تخرُّج "الملك فيصل الجوية" تتويجٌ لإنجازات 50 عاماً

قال: اهتمام القيادة بالكلية جعلها تحتل مكانةً مرموقةً بين قريناتها على مستوى العالم

أكّد مساعد قائد كلية الملك فيصل الجوية، اللواء طيار الركن ظافر بن عبدالرحمن الشهري؛ أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، حفل تخريج الدورة (91) من طلبة الكلية تُعد وسامَ فخرٍ وعزٍّ لمنسوبي الكلية، ودعماً لأبنائه الطلبة، كما هي عادة القيادة الحكيمة - أيّدها الله - في دعمها المتواصل لقواتنا المسلحة عموماً وقواتنا الجوية على وجه الخصوص".

 

وقال اللواء الشهري: "إن تشريف خادم الحرمين الشريفين يأتي تتويجاً لإنجازات الكلية خلال الخمسين عاماً الماضية؛ ما جعلها تحتل مكانةً مرموقةً بين قريناتها من كليات الطيران على مستوى العالم، وأصبحت تضاهيها في الإمكانات والإنجازات، وكل هذا لم يكن ليأتي لولا فضل الله، ثم الدعم غير المحدود من القائمين على الحكم في هذا البلد المعطاء".

 

واختتم اللواء الشهري؛ تصريحه بتهنئته خريجي هذه الدورة، بعد أن أمضوا فترة الدراسة بالكلية، ومرّوا بمراحل التدريب، التي ستؤهلهم لخوض مجال العمل بكل احترافية، وقد أصبحوا ضباطاً مؤهلين للذود عن حياض هذا الوطن ومقدّساته، متمنياً للخريجين التوفيق في حياتهم العملية القادمة.

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"الشهري": رعاية الملك حفل تخرُّج "الملك فيصل الجوية" تتويجٌ لإنجازات 50 عاماً
سبق

أكّد مساعد قائد كلية الملك فيصل الجوية، اللواء طيار الركن ظافر بن عبدالرحمن الشهري؛ أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، حفل تخريج الدورة (91) من طلبة الكلية تُعد وسامَ فخرٍ وعزٍّ لمنسوبي الكلية، ودعماً لأبنائه الطلبة، كما هي عادة القيادة الحكيمة - أيّدها الله - في دعمها المتواصل لقواتنا المسلحة عموماً وقواتنا الجوية على وجه الخصوص".

 

وقال اللواء الشهري: "إن تشريف خادم الحرمين الشريفين يأتي تتويجاً لإنجازات الكلية خلال الخمسين عاماً الماضية؛ ما جعلها تحتل مكانةً مرموقةً بين قريناتها من كليات الطيران على مستوى العالم، وأصبحت تضاهيها في الإمكانات والإنجازات، وكل هذا لم يكن ليأتي لولا فضل الله، ثم الدعم غير المحدود من القائمين على الحكم في هذا البلد المعطاء".

 

واختتم اللواء الشهري؛ تصريحه بتهنئته خريجي هذه الدورة، بعد أن أمضوا فترة الدراسة بالكلية، ومرّوا بمراحل التدريب، التي ستؤهلهم لخوض مجال العمل بكل احترافية، وقد أصبحوا ضباطاً مؤهلين للذود عن حياض هذا الوطن ومقدّساته، متمنياً للخريجين التوفيق في حياتهم العملية القادمة.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
10:07 AM
قال: اهتمام القيادة بالكلية جعلها تحتل مكانةً مرموقةً بين قريناتها على مستوى العالم

"الشهري": رعاية الملك حفل تخرُّج "الملك فيصل الجوية" تتويجٌ لإنجازات 50 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد مساعد قائد كلية الملك فيصل الجوية، اللواء طيار الركن ظافر بن عبدالرحمن الشهري؛ أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، حفل تخريج الدورة (91) من طلبة الكلية تُعد وسامَ فخرٍ وعزٍّ لمنسوبي الكلية، ودعماً لأبنائه الطلبة، كما هي عادة القيادة الحكيمة - أيّدها الله - في دعمها المتواصل لقواتنا المسلحة عموماً وقواتنا الجوية على وجه الخصوص".

 

وقال اللواء الشهري: "إن تشريف خادم الحرمين الشريفين يأتي تتويجاً لإنجازات الكلية خلال الخمسين عاماً الماضية؛ ما جعلها تحتل مكانةً مرموقةً بين قريناتها من كليات الطيران على مستوى العالم، وأصبحت تضاهيها في الإمكانات والإنجازات، وكل هذا لم يكن ليأتي لولا فضل الله، ثم الدعم غير المحدود من القائمين على الحكم في هذا البلد المعطاء".

 

واختتم اللواء الشهري؛ تصريحه بتهنئته خريجي هذه الدورة، بعد أن أمضوا فترة الدراسة بالكلية، ومرّوا بمراحل التدريب، التي ستؤهلهم لخوض مجال العمل بكل احترافية، وقد أصبحوا ضباطاً مؤهلين للذود عن حياض هذا الوطن ومقدّساته، متمنياً للخريجين التوفيق في حياتهم العملية القادمة.

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