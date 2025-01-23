"الشورى" يحيل تقارير مشروعات أنظمة جديدة لجدول جلساته

تضمنت نظام هيئة الجمعيات ومنع الكسب غير المشروع

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس،وعدة تقارير للأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري و مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.



وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالةعدة تقارير لمشروعات أنظمة جديدة قدمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى هي تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين،وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس السابق جبران القحطاني،وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية المقدم من أعضاء المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور عبد الله المنيف والدكتور عبد الله الجغيمان،و تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع المقدم من عضو المجلس عطا السبيتي وعضو المجلس السابق الدكتورة فدوى أبو مريفة.



كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقارير عددمن اللجان المتخصصة بشأن تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية منها تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية،وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436/1437هـ،وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436/1437هـ.



ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1436/1437هـ،وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي1436/1437هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1436/1437هـ،وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل للعام المالي 1436/1437هـ،وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1436/1437هـ.



ومن الموضوعات التي وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالتها على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها والمتضمن التوصية بتعديل المادة الرابعة من النظام، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا.كما أحالت الهيئة العامة عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس مشروعات لاتفاقيات تعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.