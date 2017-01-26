الشيخ سلمان العودة ينعى وفاة زوجته

قال: "اللهم في ضيافتك وجوارك"

نعى الشيخ الدكتور سلمان العودة زوجته؛ إذ كتب في حسابه بـ"تويتر" تغريدة، كتب فيها: "حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك.. اللهم في ضيافتك وجوارك".



وكان حادث مروري قد تعرضت له زوجته وأحد أبنائه أمس على أحد طرقات منطقة الرياض، نتج منه وفاتها وابنه - رحمهما الله جميعًا -، كما أُصيب عدد من أفراد أسرته.

