نعى الشيخ الدكتور سلمان العودة زوجته؛ إذ كتب في حسابه بـ"تويتر" تغريدة، كتب فيها: "حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك.. اللهم في ضيافتك وجوارك".
وكان حادث مروري قد تعرضت له زوجته وأحد أبنائه أمس على أحد طرقات منطقة الرياض، نتج منه وفاتها وابنه - رحمهما الله جميعًا -، كما أُصيب عدد من أفراد أسرته.
الشيخ سلمان العودة ينعى وفاة زوجته
قال: "اللهم في ضيافتك وجوارك"
نعى الشيخ الدكتور سلمان العودة زوجته؛ إذ كتب في حسابه بـ"تويتر" تغريدة، كتب فيها: "حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك.. اللهم في ضيافتك وجوارك".
وكان حادث مروري قد تعرضت له زوجته وأحد أبنائه أمس على أحد طرقات منطقة الرياض، نتج منه وفاتها وابنه - رحمهما الله جميعًا -، كما أُصيب عدد من أفراد أسرته.
نعى الشيخ الدكتور سلمان العودة زوجته؛ إذ كتب في حسابه بـ"تويتر" تغريدة، كتب فيها: "حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك.. اللهم في ضيافتك وجوارك".
قال: "اللهم في ضيافتك وجوارك"
الشيخ سلمان العودة ينعى وفاة زوجته
نعى الشيخ الدكتور سلمان العودة زوجته؛ إذ كتب في حسابه بـ"تويتر" تغريدة، كتب فيها: "حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك.. اللهم في ضيافتك وجوارك".
وكان حادث مروري قد تعرضت له زوجته وأحد أبنائه أمس على أحد طرقات منطقة الرياض، نتج منه وفاتها وابنه - رحمهما الله جميعًا -، كما أُصيب عدد من أفراد أسرته.