"الشيخ فهد الهدلاء" رئيسًا لدائرة التحقيق والادعاء العام ببيشة

صدر مرسوم ملكي بترقية "الشيخ فهد محماس الهدلاء" إلى رئيس دائرة التحقيق والادعاء عام "ب" ببيشة، فيما تم تكليفه بالعمل في المكتب الرئيس للهيئة بالرياض.

وقد عبر "الهدلاء" عن شكره للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تلك الثقة الكريمة.



"سبق" تهنئ "الشيخ فهد الهدلاء" وتتمني له التوفيق والسداد في عمله.

