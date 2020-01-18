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الصالح وتاكو يطلعان على تجهيزات الأخضر قبل موقعة تايلاند

يغادر مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب السيد تاكو مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التايلاندية " بانكوك " للوقوف على كامل التجهيزات الخاصة بمعسكر المنتخب السعودي استعداداً لمواجهته القادمة أمام منتخب تايلاند في الثالث والعشرين من شهر مارس، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م. حيث سيقيم المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في العاصمة التايلاندية انطلاقاً من الثامن عشر من شهر مارس .

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الصالح وتاكو يطلعان على تجهيزات الأخضر قبل موقعة تايلاند
سبق

يغادر مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب السيد تاكو مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التايلاندية " بانكوك " للوقوف على كامل التجهيزات الخاصة بمعسكر المنتخب السعودي استعداداً لمواجهته القادمة أمام منتخب تايلاند في الثالث والعشرين من شهر مارس، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م. حيث سيقيم المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في العاصمة التايلاندية انطلاقاً من الثامن عشر من شهر مارس .

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:09 PM

الصالح وتاكو يطلعان على تجهيزات الأخضر قبل موقعة تايلاند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يغادر مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب السيد تاكو مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التايلاندية " بانكوك " للوقوف على كامل التجهيزات الخاصة بمعسكر المنتخب السعودي استعداداً لمواجهته القادمة أمام منتخب تايلاند في الثالث والعشرين من شهر مارس، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م. حيث سيقيم المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في العاصمة التايلاندية انطلاقاً من الثامن عشر من شهر مارس .

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