عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم . وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية " بانكوك " استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة وملعب التدريب وتفقد مقر إقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية بانكوك.

"الصالح" و"تاكو" يطلعان على تجهيزات معسكر الأخضر في تايلاند صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-21 عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم .



وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية " بانكوك " استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة وملعب التدريب وتفقد مقر إقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية بانكوك.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438 06:38 PM

"الصالح" و"تاكو" يطلعان على تجهيزات معسكر الأخضر في تايلاند





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عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم .



وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية " بانكوك " استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة وملعب التدريب وتفقد مقر إقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية بانكوك.