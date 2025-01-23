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"الصالح" و"تاكو" يطلعان على تجهيزات معسكر الأخضر في تايلاند

عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم  زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب  تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم .
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية " بانكوك " استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة وملعب التدريب وتفقد مقر إقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية  بانكوك.

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"الصالح" و"تاكو" يطلعان على تجهيزات معسكر الأخضر في تايلاند
سبق

عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم  زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب  تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم .
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية " بانكوك " استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة وملعب التدريب وتفقد مقر إقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية  بانكوك.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
06:38 PM

"الصالح" و"تاكو" يطلعان على تجهيزات معسكر الأخضر في تايلاند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم  زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب  تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم .
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية " بانكوك " استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة وملعب التدريب وتفقد مقر إقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية  بانكوك.

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