عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم .
وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية " بانكوك " استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة وملعب التدريب وتفقد مقر إقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية بانكوك.
"الصالح" و"تاكو" يطلعان على تجهيزات معسكر الأخضر في تايلاند
عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم .
وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية " بانكوك " استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة وملعب التدريب وتفقد مقر إقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية بانكوك.
عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم .
"الصالح" و"تاكو" يطلعان على تجهيزات معسكر الأخضر في تايلاند
عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد المدير الفني للمنتخب تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم .
وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية " بانكوك " استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة وملعب التدريب وتفقد مقر إقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية بانكوك.