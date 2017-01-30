"الصبحي" يكشف لـ"سبق" عن الصور بخيمة المعارض في تاريخية ينبع

مساحتها 400 م وتحوي عدداً من الأجنحة والصور وجزءاً لبعض المعالم

كشف لـ"سبق" مدير فرع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بينبع عواد محمود الصبحي عن الصور بخيمة المعارض في تاريخية ينبع، حيث تحتوي على جناح خاص بدارة الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه - تضم جناحاً لصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.



وقال "الصبحي" إن الخيمة تبلغ مساحتها أكثر من 400 متر مربع وتحتوي على عدد من الأجنحة والصور وجزء لبعض المعالم والآثار عن المدينة المنورة كصور المسجد النبوي وأبواب المدينة ومناظرها القديمة وقلاعها التاريخية وجزء آخر عن معالم وآثار ينبع وبعض الوثائق والخطابات المتبادلة بين أمير ينبع وقائم مقامها وبين الجهات العليا، ويوجد بالخيمة عرض لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ممثلة في وحدة الأحافير، مشيراً إلى أنهم عرضوا عظمة فخذ لفيل عمره 500 ألف سنة وفقرات لتمساح عمره 50 مليون سنة، وكذلك معرض صور لأكاديمية ينبع للتصوير ومجموعة نافذة فوتوغرافية بجدة.



وأضاف "الصبحي" أن جناح فرع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث " نحن تراثنا" يحتوي على 30 صورة مكبرة معظمها لتوثيق المباني التراثية والوكالات التجارية التي تم ترميها وتأهيلها في المنطقة التاريخية من قبل هيئة السياحة والتراث الوطني، بحيث يتم عرض صورة للمبنى قبل الترميم وبعده للمقارنة وبعض الصور عن أحداث تاريخية ومنها أثر اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق ملك مصر عام 1364هجرية بشرم ينبع، بالإضافة إلى زيارة الملك سعود لينبع عام ١٣٧٥ هجرية، وبعض الصور عن الوثائق والخطابات المتبادلة بين تجار ينبع وتجار مصر في الزمن الماضي وغيرها من الصور التي تمثل معالم ينبع القديمة.



الجدير بالذكر أن مهرجان تاريخية ينبع يستمر حتى الخامس من شهر جمادى الأولى ويحفل بالكثير من الفعاليات والبرامج المتنوعة.

