"الصحة": إصابة جديدة بـ "كورونا" في مكة

تماثل حالة للشفاء من المرض بمحايل عسير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء من الحالات المصابة بالفيروس في محايل عسير.



وأكدت الوزارة عدم وقوع أي حالات وفاة جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت "الصحة: "حالة الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 47 عاماً وهو من الحالات الأولية وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكوميا في مكة المكرمة وحالته مستقرة".