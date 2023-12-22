"الصحة": إصابة عشريني بـ "كورونا" في مكة
أكدت عدم وقوع وفيات أو تماثل مرضى للشفاء
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة؛ مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة: "الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 24 عاماً وهو من الحالات الثانوية "مخالطة منزلية" وبدون أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في مكة المكرمة".
"الصحة": إصابة عشريني بـ "كورونا" في مكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-21
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة؛ مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة: "الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 24 عاماً وهو من الحالات الثانوية "مخالطة منزلية" وبدون أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في مكة المكرمة".
21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
02:38 PM
أكدت عدم وقوع وفيات أو تماثل مرضى للشفاء
"الصحة": إصابة عشريني بـ "كورونا" في مكة
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة؛ مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة: "الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 24 عاماً وهو من الحالات الثانوية "مخالطة منزلية" وبدون أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في مكة المكرمة".