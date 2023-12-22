"الصحة": إصابة عشريني بـ "كورونا" في مكة

أكدت عدم وقوع وفيات أو تماثل مرضى للشفاء

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة؛ مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الوزارة: "الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 24 عاماً وهو من الحالات الثانوية "مخالطة منزلية" وبدون أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في مكة المكرمة".