"الصحة": إصابة وافد أربعيني بـ"كورونا" في جدة

أكدت عدم وقوع وفيات أو تماثل مرضى للشفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في جدة، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة: "الإصابة لوافد يبلغ من العمر 48 عاماً وهو من الحالات الأولية وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في جدة ومازالت حالته حرجة".