"الصحة": إصابة وافد بـ "كورونا" في المدينة

أكدت عدم وقوع وفيات أو تماثل مرضى للشفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المدينة المنورة، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة: "الإصابة لوافد يبلغ من العمر 45 عاماً وهو من الحالات الأولية وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في المدينة وحالته مستقرة".