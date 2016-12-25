"الصحة العالمية": 44% من مستشفيات ليبيا معطلة والوضع الإنساني متفاقم

حذرت من نقص الأدوية والإمدادات الطبية

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني داخل ليبيا مع استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية، مفيدة أن 43 من بين 98 مستشفى ليبياً تم تقييمه على أنه معطل كلياً أو جزئياً، بسبب نقص الأدوية والإمدادات الطبية.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن نحو 1.3 مليون ليبي لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والوصول إليها، بالإضافة إلى تأثر المراكز الصحية نتيجة لاستمرار الصراع.

ورصد فريق تابع للمنظمة نقصاً كبيراً في الأدوية والإمدادات الطبية لدى عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية الليبية، إضافة إلى النقص الحاد في الأطقم الطبية والموارد البشرية المدربة.

وكشفت المنظمة بعض تفاصيل خطتها للاستجابة الإنسانية في ليبيا خلال العام 2017، مبينة أنها تستهدف 1.3 مليون ليبي بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وصحية، بينهم 45 % من النساء و34 % من الأطفال.

