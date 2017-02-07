"الصحة": انخفاض التعاملات الورقية إلى أكثر من 52 %

برنامج "سهل": 784 ألف معاملة إلكترونية في 4 أشهر

أعلنت وزارة الصحة، انخفاض تعاملاتها الورقية بنسبة تجاوزت 52 %؛ حيث بلغ عدد المعاملات الورقية خلال الأشهر الأربعة الماضية 202166 معاملة مقابل 469551 معاملة تمّت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورصد برنامج "سهل" الإلكتروني الذي تعمل به الوزارة أكثر من 784443 معاملة إلكترونية خلال الأشهر الأربعة الماضية (أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر 2016 ـ يناير2017)، وأسهم البرنامج في تقليص أعداد المراسلات الورقية التي بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى 52 %.

وكانت الوزارة قد سجّلت في أوقات مضت خلال الأشهر الأربعة من الفترة نفسها لعام 2015 أكثر من 469551 معاملة تمّت ورقياً كما تمّ تسجيل أكثر من 427011 معاملة ورقية خلال الفترة نفسها لعام 2014.

وأوضح المؤشر الإحصائي بعد تطبيق برنامج نظام "سهل"، أن عدد الإرساليات الورقية التي تمّت خلال الأشهر الأربعة (أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر2016 ـ يناير 2017) بلغ 202166 إرسالية ورقية وهي معاملات موجّهة للدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التي لا تتعامل إلكترونياً.

يُذكر أن وزارة الصحة، سبق أن أعلنت عن انطلاق برنامج سهل الخاص بالتعاملات الإلكترونية بالوزارة والمديريات بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصّصية بدءاً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ الموافق 2 / 10 / 2016 م، وتمّ إيقاف العمل على الوارد والصادر من خلال برنامج الاتصالات الإدارية السابق "قيد" مع الإبقاء على صلاحيات الإحالات لحين إنهاء جميع المعاملات المتبقية على برنامج "قيد".