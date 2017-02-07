النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": انخفاض التعاملات الورقية إلى أكثر من 52 %

برنامج "سهل": 784 ألف معاملة إلكترونية في 4 أشهر

أعلنت وزارة الصحة، انخفاض تعاملاتها الورقية بنسبة تجاوزت 52 %؛ حيث بلغ عدد المعاملات الورقية خلال الأشهر الأربعة الماضية 202166 معاملة مقابل 469551 معاملة تمّت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورصد برنامج "سهل" الإلكتروني الذي تعمل به الوزارة أكثر من 784443 معاملة إلكترونية خلال الأشهر الأربعة الماضية (أكتوبر ـ  نوفمبر ـ ديسمبر 2016 ـ  يناير2017)، وأسهم البرنامج في تقليص أعداد المراسلات الورقية التي بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى 52 %.

 

وكانت الوزارة قد سجّلت في أوقات مضت خلال الأشهر الأربعة من الفترة نفسها لعام 2015 أكثر من 469551 معاملة تمّت ورقياً كما تمّ تسجيل أكثر من 427011 معاملة ورقية خلال الفترة نفسها لعام 2014.

 

وأوضح المؤشر الإحصائي بعد تطبيق برنامج نظام "سهل"، أن عدد الإرساليات الورقية التي تمّت خلال الأشهر الأربعة (أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر2016 ـ يناير 2017) بلغ 202166 إرسالية ورقية وهي معاملات موجّهة للدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التي لا تتعامل إلكترونياً.

 

يُذكر أن وزارة الصحة، سبق أن أعلنت عن انطلاق برنامج سهل الخاص بالتعاملات الإلكترونية بالوزارة والمديريات بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصّصية بدءاً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ الموافق 2 / 10 / 2016 م، وتمّ إيقاف العمل على الوارد والصادر من خلال برنامج الاتصالات الإدارية السابق "قيد" مع الإبقاء على صلاحيات الإحالات لحين إنهاء جميع المعاملات المتبقية على برنامج "قيد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": انخفاض التعاملات الورقية إلى أكثر من 52 %
سبق

أعلنت وزارة الصحة، انخفاض تعاملاتها الورقية بنسبة تجاوزت 52 %؛ حيث بلغ عدد المعاملات الورقية خلال الأشهر الأربعة الماضية 202166 معاملة مقابل 469551 معاملة تمّت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورصد برنامج "سهل" الإلكتروني الذي تعمل به الوزارة أكثر من 784443 معاملة إلكترونية خلال الأشهر الأربعة الماضية (أكتوبر ـ  نوفمبر ـ ديسمبر 2016 ـ  يناير2017)، وأسهم البرنامج في تقليص أعداد المراسلات الورقية التي بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى 52 %.

 

وكانت الوزارة قد سجّلت في أوقات مضت خلال الأشهر الأربعة من الفترة نفسها لعام 2015 أكثر من 469551 معاملة تمّت ورقياً كما تمّ تسجيل أكثر من 427011 معاملة ورقية خلال الفترة نفسها لعام 2014.

 

وأوضح المؤشر الإحصائي بعد تطبيق برنامج نظام "سهل"، أن عدد الإرساليات الورقية التي تمّت خلال الأشهر الأربعة (أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر2016 ـ يناير 2017) بلغ 202166 إرسالية ورقية وهي معاملات موجّهة للدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التي لا تتعامل إلكترونياً.

 

يُذكر أن وزارة الصحة، سبق أن أعلنت عن انطلاق برنامج سهل الخاص بالتعاملات الإلكترونية بالوزارة والمديريات بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصّصية بدءاً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ الموافق 2 / 10 / 2016 م، وتمّ إيقاف العمل على الوارد والصادر من خلال برنامج الاتصالات الإدارية السابق "قيد" مع الإبقاء على صلاحيات الإحالات لحين إنهاء جميع المعاملات المتبقية على برنامج "قيد".

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
12:04 PM
برنامج "سهل": 784 ألف معاملة إلكترونية في 4 أشهر

"الصحة": انخفاض التعاملات الورقية إلى أكثر من 52 %

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,888

أعلنت وزارة الصحة، انخفاض تعاملاتها الورقية بنسبة تجاوزت 52 %؛ حيث بلغ عدد المعاملات الورقية خلال الأشهر الأربعة الماضية 202166 معاملة مقابل 469551 معاملة تمّت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورصد برنامج "سهل" الإلكتروني الذي تعمل به الوزارة أكثر من 784443 معاملة إلكترونية خلال الأشهر الأربعة الماضية (أكتوبر ـ  نوفمبر ـ ديسمبر 2016 ـ  يناير2017)، وأسهم البرنامج في تقليص أعداد المراسلات الورقية التي بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى 52 %.

 

وكانت الوزارة قد سجّلت في أوقات مضت خلال الأشهر الأربعة من الفترة نفسها لعام 2015 أكثر من 469551 معاملة تمّت ورقياً كما تمّ تسجيل أكثر من 427011 معاملة ورقية خلال الفترة نفسها لعام 2014.

 

وأوضح المؤشر الإحصائي بعد تطبيق برنامج نظام "سهل"، أن عدد الإرساليات الورقية التي تمّت خلال الأشهر الأربعة (أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر2016 ـ يناير 2017) بلغ 202166 إرسالية ورقية وهي معاملات موجّهة للدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التي لا تتعامل إلكترونياً.

 

يُذكر أن وزارة الصحة، سبق أن أعلنت عن انطلاق برنامج سهل الخاص بالتعاملات الإلكترونية بالوزارة والمديريات بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصّصية بدءاً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ الموافق 2 / 10 / 2016 م، وتمّ إيقاف العمل على الوارد والصادر من خلال برنامج الاتصالات الإدارية السابق "قيد" مع الإبقاء على صلاحيات الإحالات لحين إنهاء جميع المعاملات المتبقية على برنامج "قيد".

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,962
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,151
3000

3000

01 فبراير
2,687
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,554

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة