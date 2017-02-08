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"الصحة" تجدد تحذيراتها من مخاطر "نار التدفئة".. بعد وفاة الرضيع

التعرض لأول أكسيد الكربون يؤدي إلى الصداع والدوار والتقيؤ وآلام الصدر

جددت وزارة الصحة اليوم رسالتها التحذيرية عن مخاطر إشعال النار لغرض التدفئة.
 
وشاركت الوزارة في هاشتاق #الحطب_يغتال_رضيع من خلال حسابها في "تويتر" بنموذج انفوغرافيك توعوي.
 
وعرضت الوزارة عبر التصميم أعراض التضرر من التعرض لغاز أول أكسيد الكربون الذي يتصاعد من الخشب والفحم والتي تتمثل في الصداع والدوار والغثيان والتقيؤ وآلام الصدر وفقدان الوعي، مؤكدة أنه قد يسبب الوفاة بدون أعراض مسبقة.
 
وشرحت الوزارة طريقة إسعاف المصاب، مؤكدة ضرورة إبعاده عن مصدر الغاز، والاتصال بالإسعاف، مشددة على ضرورة وجود منفذ لخروج الدخان، لتفادي خطورة التسمم بالغاز.
 
وكانت "سبق" قد نشرت اليوم تقريراً عن تسبب إشعال الحطب في وفاة رضيع وإصابة خمسة من أفراد عائلته الذين استقبلتهم طوارىء مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.

 
يشار إلى أنَّ وزارة الصحة كانت قد حذَّرت من مخاطر إشعال النار بغرض التدفئة قبل أكثر من شهر وكررت تحذيراتها اليوم.
 

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"الصحة" تجدد تحذيراتها من مخاطر "نار التدفئة".. بعد وفاة الرضيع
سبق

جددت وزارة الصحة اليوم رسالتها التحذيرية عن مخاطر إشعال النار لغرض التدفئة.
 
وشاركت الوزارة في هاشتاق #الحطب_يغتال_رضيع من خلال حسابها في "تويتر" بنموذج انفوغرافيك توعوي.
 
وعرضت الوزارة عبر التصميم أعراض التضرر من التعرض لغاز أول أكسيد الكربون الذي يتصاعد من الخشب والفحم والتي تتمثل في الصداع والدوار والغثيان والتقيؤ وآلام الصدر وفقدان الوعي، مؤكدة أنه قد يسبب الوفاة بدون أعراض مسبقة.
 
وشرحت الوزارة طريقة إسعاف المصاب، مؤكدة ضرورة إبعاده عن مصدر الغاز، والاتصال بالإسعاف، مشددة على ضرورة وجود منفذ لخروج الدخان، لتفادي خطورة التسمم بالغاز.
 
وكانت "سبق" قد نشرت اليوم تقريراً عن تسبب إشعال الحطب في وفاة رضيع وإصابة خمسة من أفراد عائلته الذين استقبلتهم طوارىء مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.

 
يشار إلى أنَّ وزارة الصحة كانت قد حذَّرت من مخاطر إشعال النار بغرض التدفئة قبل أكثر من شهر وكررت تحذيراتها اليوم.
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
08:44 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
06:58 AM
التعرض لأول أكسيد الكربون يؤدي إلى الصداع والدوار والتقيؤ وآلام الصدر

"الصحة" تجدد تحذيراتها من مخاطر "نار التدفئة".. بعد وفاة الرضيع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
12,231

جددت وزارة الصحة اليوم رسالتها التحذيرية عن مخاطر إشعال النار لغرض التدفئة.
 
وشاركت الوزارة في هاشتاق #الحطب_يغتال_رضيع من خلال حسابها في "تويتر" بنموذج انفوغرافيك توعوي.
 
وعرضت الوزارة عبر التصميم أعراض التضرر من التعرض لغاز أول أكسيد الكربون الذي يتصاعد من الخشب والفحم والتي تتمثل في الصداع والدوار والغثيان والتقيؤ وآلام الصدر وفقدان الوعي، مؤكدة أنه قد يسبب الوفاة بدون أعراض مسبقة.
 
وشرحت الوزارة طريقة إسعاف المصاب، مؤكدة ضرورة إبعاده عن مصدر الغاز، والاتصال بالإسعاف، مشددة على ضرورة وجود منفذ لخروج الدخان، لتفادي خطورة التسمم بالغاز.
 
وكانت "سبق" قد نشرت اليوم تقريراً عن تسبب إشعال الحطب في وفاة رضيع وإصابة خمسة من أفراد عائلته الذين استقبلتهم طوارىء مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.

 
يشار إلى أنَّ وزارة الصحة كانت قد حذَّرت من مخاطر إشعال النار بغرض التدفئة قبل أكثر من شهر وكررت تحذيراتها اليوم.
 

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