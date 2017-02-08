"الصحة" تدشن أول برنامج متكامل للصيانة الطبية بالمستشفيات

يهدف إلى التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني

دشنت وزارة الصحة أول برنامج صيانة طبية متكامل في مستشفياتها أمس؛ حيث شهد مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض بدء تطبيق "برنامج الصيانة الطبية لأوامر العمل" بحضور مدير عام الصيانة بوزارة الصحة "المهندس مبارك بن مدخل الصاعدي"، ومدير إدارة الصيانة الطبية بالوزارة "المهندس نافع بن طليحان الحربي"، والمدير التنفيذي بالمجمع بالنيابة "الدكتور عبشان العبشان"، والمساعد للخدمات الطبية بالمجمع "الدكتور فهد المنصور"، والمساعد للخدمات الإدارية والتشغيل "محمد العمري"، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء أقسام التمريض بالأجنحة التنويمية.

وخلال حفل التدشين قال رئيس قسم الصيانة الطبية بمجمع الأمل "خالد بن عبدالرحمن الجناحي": إن البرنامج يهدف إلى التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تماشياً مع التحول الوطني للمملكة 2020، كما يقوم بعمل قاعدة بيانات متكاملة عن جميع الأجهزة الطبية بالمجمع والإجراءات التي تمت عليها فترة وجودها؛ مما يسهّل معرفة كفاءتها وتكلفة صيانتها، ويقوم البرنامج بعمل جدولة صيانة وقائية للأجهزة الطبية لضمان كفاءة عملها.

وأضاف "الجناحي" أن النظام الجديد يقوم بعمل تقارير عن حالة الأجهزة الطبية حسب حاجة مسؤولي الصيانة الطبية، ومتابعة عمل مقاول الصيانة الطبية؛ مما يساعد على إعداد مستحقاته الشهرية وغير الشهرية بكل دقة، وقياس مدى جودة الخدمة المقدمة من قسم الصيانة الطبية.

وأفاد "الجناحي" بأن طلب الصيانة سيكون على مدار الساعة؛ مما يساعد على ضمان استمرارية العمل بالأقسام والأجنحة التنويمية.

من جانبه أكد مدير عام الصيانة بوزارة الصحة على دعم الصحة للبرنامج، وكذلك العمل على تطويره ليتم تعميمه على جميع مستشفياتها، وعقد ورشة عمل بديوان الوزارة حول ذلك.