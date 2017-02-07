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"الصحة" تفتتح المعرض المصاحب لليوم العالمي للسرطان بالطائف

شهد مشاركة برنامج مكافحة التدخين بجناح خاص

افتتح وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة "الدكتور طريف يوسف الأعمى" المعرض والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للسرطان الذي نظمته إدارة التوعية وتعزيز الصحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف صباحًا، بحضور مدير الشؤون الصحية الصيدلي "صالح المؤنس"، ومدير البرنامج "الدكتور إبراهيم صالح بني هميم"، واستهدفت المراجعين بالعيادات الخارجية؛ حيث استمر لمدة يومين.

 

وشهد المعرض مشاركة برنامج مكافحة التدخين بجناح، إضافة إلى جناح إدارة التوعية وتعزيز الصحة، وضم برامج وأنشطة تثقيفية عن جميع أنواع السرطان، إضافة إلى تجهيز عيادة للاستشارات الطبية خاصة بالمدخنين، وأخرى بالسرطان، كما تم توزيع مطويات ونشرات عن طرق الوقاية.

 

وقال الدكتور "الأعمى" في كلمته أثناء افتتاح المعرض: سعدت جدًّا وتشرفت بما رأيته من جهود وحماسة منقطعة النظير من الشباب والشابات في مجال التوعية بالسرطان.

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"الصحة" تفتتح المعرض المصاحب لليوم العالمي للسرطان بالطائف
سبق

افتتح وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة "الدكتور طريف يوسف الأعمى" المعرض والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للسرطان الذي نظمته إدارة التوعية وتعزيز الصحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف صباحًا، بحضور مدير الشؤون الصحية الصيدلي "صالح المؤنس"، ومدير البرنامج "الدكتور إبراهيم صالح بني هميم"، واستهدفت المراجعين بالعيادات الخارجية؛ حيث استمر لمدة يومين.

 

وشهد المعرض مشاركة برنامج مكافحة التدخين بجناح، إضافة إلى جناح إدارة التوعية وتعزيز الصحة، وضم برامج وأنشطة تثقيفية عن جميع أنواع السرطان، إضافة إلى تجهيز عيادة للاستشارات الطبية خاصة بالمدخنين، وأخرى بالسرطان، كما تم توزيع مطويات ونشرات عن طرق الوقاية.

 

وقال الدكتور "الأعمى" في كلمته أثناء افتتاح المعرض: سعدت جدًّا وتشرفت بما رأيته من جهود وحماسة منقطعة النظير من الشباب والشابات في مجال التوعية بالسرطان.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
06:01 PM
شهد مشاركة برنامج مكافحة التدخين بجناح خاص

"الصحة" تفتتح المعرض المصاحب لليوم العالمي للسرطان بالطائف

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سمران القثامي - الطائف
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افتتح وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة "الدكتور طريف يوسف الأعمى" المعرض والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للسرطان الذي نظمته إدارة التوعية وتعزيز الصحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف صباحًا، بحضور مدير الشؤون الصحية الصيدلي "صالح المؤنس"، ومدير البرنامج "الدكتور إبراهيم صالح بني هميم"، واستهدفت المراجعين بالعيادات الخارجية؛ حيث استمر لمدة يومين.

 

وشهد المعرض مشاركة برنامج مكافحة التدخين بجناح، إضافة إلى جناح إدارة التوعية وتعزيز الصحة، وضم برامج وأنشطة تثقيفية عن جميع أنواع السرطان، إضافة إلى تجهيز عيادة للاستشارات الطبية خاصة بالمدخنين، وأخرى بالسرطان، كما تم توزيع مطويات ونشرات عن طرق الوقاية.

 

وقال الدكتور "الأعمى" في كلمته أثناء افتتاح المعرض: سعدت جدًّا وتشرفت بما رأيته من جهود وحماسة منقطعة النظير من الشباب والشابات في مجال التوعية بالسرطان.

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