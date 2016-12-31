"الصحة" تفتح تحقيقاً في قضية "عوالي" بعد الخطأ الطبي بمستشفى صبيا

وجّهت الجهات المختصة بتقصي الحقائق ومعرفة كافة جوانبها

علمت "سبق" أن الشؤون الصحية بمنطقة جازان فتحت تحقيقاً حول ما نشرته "سبق" بخصوص الخطأ الطبي الذي تعرضت له السيدة عوالي الكناني على يد جراح سعودي بمستشفى صبيا العام، حيث وجهت الجهات المختصة بتقصي الحقائق حول القضية ومعرفة كافة جوانبها.

ولم تكن عوالي محمد الكناني "55 عاماً"، تعلم أن دخولها لإستخراج عدة حصوات من المرارة بمستشفى صبيا العام سيدخلها للعناية المركزة فاقدة الوعي، وذلك بعد أن أخطأ جراح سعودي في عمليته وقام بقطع قنوات المرارة، دون أن يبلغ ذويها بالخطأ إلا بعد أن أكتشفه أطباء في مستشفى متقدم خارج المنطقة.

وروى ابن المريضة إبراهيم الحسن حكمي، التفاصيل لـ"سبق"، قائلاً: "والدتي "عوالي" تشتكي من حصوات في المرارة، وتقرر إجراء عملية عاجلة لها على يد جراح سعودي يعمل بمستشفى صبيا العام، وبعد إجراء العملية بثمانية أيام تدهورت حالتها، فطلبنا إدارة المستشفى بشكل عاجل، وبعد الذهاب إليهم التقينا بالطبيب الجراح الذي أفاد بأن والدتنا تعاني من ضيق في القنوات المرارية، وعلينا نقلها بشكل عاجل لخارج المنطقة لمستشفى الملك فهد المركزي بالدمام لطبيب محدد قام بإعطائنا اسمه ورقمه، وفي غضون ساعات قام الطبيب بتجهيز أوراق التحويل والإخلاء وأوامر الإركاب بشكل عاجل".

وتابع "الحكمي": "بعد وصولنا لمستشفى الملك فهد المركزي بالدمام، تم عمل كل الفحوص لأمي، واجتمع بي الطاقم الطبي ليخبروني عن حالتها، وقبل أن يخبروني بنتائج الكشف استحلفتهم بالله أن يقولوا لي إن كان هناك خطأ طبي من عدمه، فأكدوا أن ما حدث خطأ طبي تعرضت له أثناء العملية، ولكن لم يتم إعطائي تقريراً بذلك".

وبيّن بقوله: "والدتي ما زالت تعاني؛ حيث تم إدخالها للعناية المركزة فاقدة الوعي، وقمت على الفور بتقديم شكوى عاجلة لوزارة الصحة ضد الطبيب المعالج، وتم التواصل معي من قبل الوزارة، ولكن لم أصل إلى أي نتيجة"، مناشداً المسؤولين بالكشف عن تفاصيل التقرير الطبي الذي لم يتم إطلاعه عليه.

من جانبه، قال متحدث "صحة جازان"، نبيل غاوي، مجيباً استفساراً لـ"سبق": "بداية نتمنى للمريضة الشفاء العاجل، ونودّ الإيضاح بأن حقوق وسلامة المرضى والمستفيدين أولوية، وسيتم اتخاذ اللازم حيال الشكوى المقدمة بإحالتها إلى الإدارة المختصة والتحقق بمهنية من الإجراءات واتخاذ ما يلزم حيالها".