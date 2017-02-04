النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

"الصحة" تماطل بتنفيذ أحكام القضاء.. ومتحدثها للمتضررين: هاتفوا مركز الاتصال

الجذلاني: عدم التنفيذ معضلة وطعن بخاصرة هيبة القضاء

أهملت وزارة الصحة أحكامًا قضائية نهائية، صدرت من المحاكم الإدارية لصالح موظفين، تتعلق بحقوق مالية لهم، دون أن تقوم بتنفيذها؛ الأمر الذي اعتبره موظفون تعطيلا لتنفيذ تلك الأحكام منذ سنوات.

وأمام تظلُّم عدد من موظفي "الصحة" العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة من تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي حصلوا عليها بموجب أحكام قضائية نهائية، صدرت لهم بعد جلسات متعددة في ديوان المظالم، طلب متحدث وزارة الصحة مشعل الربيعان من الموظفين المتضررين الاتصال على الرقم 0112124247.

وأكد الربيعان لـ"سبق" أن وزارته حريصة على تقديم جميع الخدمات للموظفين، والإجابة عن استفساراتهم؛ إذ تم تخصيص مركز الاتصال لجميع موظفي الوزارة خلال ساعات العمل؛ لطلب أي معلومة، أو تقديم أي شكوى أو متابعة.. مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مقدَّمة من قِبل وكالة الموارد البشرية.

ونقلت "سبق" لمتحدث الوزارة تظلُّم منسوبي "الصحة" من مماطلة وزارته في صرف المستحقات بأثر رجعي للموظفين الحاصلين على تلك الأحكام منذ فترة طويلة، وبعضهم أمضى سنوات عدة ينتظر صرفها، بالرغم من أن المديريات في المناطق والمحافظات أنهت دورها في عملية رفع المسيرات الخاصة بالموظفين؛ وتبقى دور الوزارة التي تتحجج ـ بحسب الموظفين ـ تارة بعدم وجود بند لها مدعوم من وزارة المالية، وتارة أخرى بأنها تحت الدراسة لوضع آلية للصرف.

وحاولت "سبق" معرفة أسباب تأخُّر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لموظفي وزارة الصحة، وأسباب تكدُّس معاملات الأحكام القضائية بالوزارة؛ إذ يناقض ذلك تعاميمها لمديرياتها التي تنص على سرعة إنهاء معاملات الأحكام القضائية، والرفع بها للوزارة.. وكذلك سبب عدم وجود آلية واضحة لديها، تمكِّنها من إنهاء صرف المستحقات، وتحديد موعد زمني معين للانتهاء من وضع الآلية، وصرف حقوق الموظفين، إلا أنها لم تجد أي إجابة.

من جهته، أكد محمد الجذلاني، القاضي السابق المستشار القانوني، لـ"سبق" أن عدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية أحكام القضاء يُعتبر معضلة ومأساة حقيقية؛ لأن ذلك يطعن في خاصرة هيبة القضاء، ويشوه مبدأ احترام الدولة أحكام قضائها. مشيرًا إلى أن احترام أحكام القضاء يعني تنفيذها الفوري والكامل.. فلا نطالب الناس باحترام أحكام القضاء بينما نهمل التزام الجهات الحكومية بذلك. 

وقال: الحقوقيون نادوا مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع آليات نظامية صارمة وعقوبات رادعة على كل مسؤول يتلكأ في تنفيذ أحكام القضاء أو يعطلها؛ فنحن نشاهد قضاء التنفيذ أعاد لأحكام القضاء هيبتها، ولكن في جانب الناس العاديين، وبقيت أحكام القضاء في جانب الجهات الحكومية على واقعها السيئ دون تصحيح.

وأضاف الجذلاني: إن نظام التنفيذ قد نص صراحة على اعتبار عرقلة وتعطيل تنفيذ أحكام القضاء جريمة مخلة بالشرف والأمانة؛ وهذا يستوجب محاكمة كل مسؤول يرتكب ذلك، وقد يفضي إلى عزله عن وظيفته.

وأشار: مما يزيد الوضع سوءًا أنه حتى الجهات الحكومية الرقابية، التي يُفترض بها التدخل لمحاسبة الموظف الذي يعطّل تنفيذ الأحكام، متخلية تمامًا عن واجبها في ذلك؛ ما يجعل كل مسؤول لا يتردد في ارتكاب هذه الجريمة؛ لأنه أَمِنَ تمامًا العقوبة! 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تماطل بتنفيذ أحكام القضاء.. ومتحدثها للمتضررين: هاتفوا مركز الاتصال
سبق

أهملت وزارة الصحة أحكامًا قضائية نهائية، صدرت من المحاكم الإدارية لصالح موظفين، تتعلق بحقوق مالية لهم، دون أن تقوم بتنفيذها؛ الأمر الذي اعتبره موظفون تعطيلا لتنفيذ تلك الأحكام منذ سنوات.

وأمام تظلُّم عدد من موظفي "الصحة" العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة من تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي حصلوا عليها بموجب أحكام قضائية نهائية، صدرت لهم بعد جلسات متعددة في ديوان المظالم، طلب متحدث وزارة الصحة مشعل الربيعان من الموظفين المتضررين الاتصال على الرقم 0112124247.

وأكد الربيعان لـ"سبق" أن وزارته حريصة على تقديم جميع الخدمات للموظفين، والإجابة عن استفساراتهم؛ إذ تم تخصيص مركز الاتصال لجميع موظفي الوزارة خلال ساعات العمل؛ لطلب أي معلومة، أو تقديم أي شكوى أو متابعة.. مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مقدَّمة من قِبل وكالة الموارد البشرية.

ونقلت "سبق" لمتحدث الوزارة تظلُّم منسوبي "الصحة" من مماطلة وزارته في صرف المستحقات بأثر رجعي للموظفين الحاصلين على تلك الأحكام منذ فترة طويلة، وبعضهم أمضى سنوات عدة ينتظر صرفها، بالرغم من أن المديريات في المناطق والمحافظات أنهت دورها في عملية رفع المسيرات الخاصة بالموظفين؛ وتبقى دور الوزارة التي تتحجج ـ بحسب الموظفين ـ تارة بعدم وجود بند لها مدعوم من وزارة المالية، وتارة أخرى بأنها تحت الدراسة لوضع آلية للصرف.

وحاولت "سبق" معرفة أسباب تأخُّر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لموظفي وزارة الصحة، وأسباب تكدُّس معاملات الأحكام القضائية بالوزارة؛ إذ يناقض ذلك تعاميمها لمديرياتها التي تنص على سرعة إنهاء معاملات الأحكام القضائية، والرفع بها للوزارة.. وكذلك سبب عدم وجود آلية واضحة لديها، تمكِّنها من إنهاء صرف المستحقات، وتحديد موعد زمني معين للانتهاء من وضع الآلية، وصرف حقوق الموظفين، إلا أنها لم تجد أي إجابة.

من جهته، أكد محمد الجذلاني، القاضي السابق المستشار القانوني، لـ"سبق" أن عدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية أحكام القضاء يُعتبر معضلة ومأساة حقيقية؛ لأن ذلك يطعن في خاصرة هيبة القضاء، ويشوه مبدأ احترام الدولة أحكام قضائها. مشيرًا إلى أن احترام أحكام القضاء يعني تنفيذها الفوري والكامل.. فلا نطالب الناس باحترام أحكام القضاء بينما نهمل التزام الجهات الحكومية بذلك. 

وقال: الحقوقيون نادوا مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع آليات نظامية صارمة وعقوبات رادعة على كل مسؤول يتلكأ في تنفيذ أحكام القضاء أو يعطلها؛ فنحن نشاهد قضاء التنفيذ أعاد لأحكام القضاء هيبتها، ولكن في جانب الناس العاديين، وبقيت أحكام القضاء في جانب الجهات الحكومية على واقعها السيئ دون تصحيح.

وأضاف الجذلاني: إن نظام التنفيذ قد نص صراحة على اعتبار عرقلة وتعطيل تنفيذ أحكام القضاء جريمة مخلة بالشرف والأمانة؛ وهذا يستوجب محاكمة كل مسؤول يرتكب ذلك، وقد يفضي إلى عزله عن وظيفته.

وأشار: مما يزيد الوضع سوءًا أنه حتى الجهات الحكومية الرقابية، التي يُفترض بها التدخل لمحاسبة الموظف الذي يعطّل تنفيذ الأحكام، متخلية تمامًا عن واجبها في ذلك؛ ما يجعل كل مسؤول لا يتردد في ارتكاب هذه الجريمة؛ لأنه أَمِنَ تمامًا العقوبة! 

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
11:57 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:46 PM
الجذلاني: عدم التنفيذ معضلة وطعن بخاصرة هيبة القضاء

"الصحة" تماطل بتنفيذ أحكام القضاء.. ومتحدثها للمتضررين: هاتفوا مركز الاتصال

A A A
بدر الجبل - تبوك
19
13,600

أهملت وزارة الصحة أحكامًا قضائية نهائية، صدرت من المحاكم الإدارية لصالح موظفين، تتعلق بحقوق مالية لهم، دون أن تقوم بتنفيذها؛ الأمر الذي اعتبره موظفون تعطيلا لتنفيذ تلك الأحكام منذ سنوات.

وأمام تظلُّم عدد من موظفي "الصحة" العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة من تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي حصلوا عليها بموجب أحكام قضائية نهائية، صدرت لهم بعد جلسات متعددة في ديوان المظالم، طلب متحدث وزارة الصحة مشعل الربيعان من الموظفين المتضررين الاتصال على الرقم 0112124247.

وأكد الربيعان لـ"سبق" أن وزارته حريصة على تقديم جميع الخدمات للموظفين، والإجابة عن استفساراتهم؛ إذ تم تخصيص مركز الاتصال لجميع موظفي الوزارة خلال ساعات العمل؛ لطلب أي معلومة، أو تقديم أي شكوى أو متابعة.. مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مقدَّمة من قِبل وكالة الموارد البشرية.

ونقلت "سبق" لمتحدث الوزارة تظلُّم منسوبي "الصحة" من مماطلة وزارته في صرف المستحقات بأثر رجعي للموظفين الحاصلين على تلك الأحكام منذ فترة طويلة، وبعضهم أمضى سنوات عدة ينتظر صرفها، بالرغم من أن المديريات في المناطق والمحافظات أنهت دورها في عملية رفع المسيرات الخاصة بالموظفين؛ وتبقى دور الوزارة التي تتحجج ـ بحسب الموظفين ـ تارة بعدم وجود بند لها مدعوم من وزارة المالية، وتارة أخرى بأنها تحت الدراسة لوضع آلية للصرف.

وحاولت "سبق" معرفة أسباب تأخُّر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لموظفي وزارة الصحة، وأسباب تكدُّس معاملات الأحكام القضائية بالوزارة؛ إذ يناقض ذلك تعاميمها لمديرياتها التي تنص على سرعة إنهاء معاملات الأحكام القضائية، والرفع بها للوزارة.. وكذلك سبب عدم وجود آلية واضحة لديها، تمكِّنها من إنهاء صرف المستحقات، وتحديد موعد زمني معين للانتهاء من وضع الآلية، وصرف حقوق الموظفين، إلا أنها لم تجد أي إجابة.

من جهته، أكد محمد الجذلاني، القاضي السابق المستشار القانوني، لـ"سبق" أن عدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية أحكام القضاء يُعتبر معضلة ومأساة حقيقية؛ لأن ذلك يطعن في خاصرة هيبة القضاء، ويشوه مبدأ احترام الدولة أحكام قضائها. مشيرًا إلى أن احترام أحكام القضاء يعني تنفيذها الفوري والكامل.. فلا نطالب الناس باحترام أحكام القضاء بينما نهمل التزام الجهات الحكومية بذلك. 

وقال: الحقوقيون نادوا مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع آليات نظامية صارمة وعقوبات رادعة على كل مسؤول يتلكأ في تنفيذ أحكام القضاء أو يعطلها؛ فنحن نشاهد قضاء التنفيذ أعاد لأحكام القضاء هيبتها، ولكن في جانب الناس العاديين، وبقيت أحكام القضاء في جانب الجهات الحكومية على واقعها السيئ دون تصحيح.

وأضاف الجذلاني: إن نظام التنفيذ قد نص صراحة على اعتبار عرقلة وتعطيل تنفيذ أحكام القضاء جريمة مخلة بالشرف والأمانة؛ وهذا يستوجب محاكمة كل مسؤول يرتكب ذلك، وقد يفضي إلى عزله عن وظيفته.

وأشار: مما يزيد الوضع سوءًا أنه حتى الجهات الحكومية الرقابية، التي يُفترض بها التدخل لمحاسبة الموظف الذي يعطّل تنفيذ الأحكام، متخلية تمامًا عن واجبها في ذلك؛ ما يجعل كل مسؤول لا يتردد في ارتكاب هذه الجريمة؛ لأنه أَمِنَ تمامًا العقوبة! 

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة