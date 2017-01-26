"الصحة" تنجح في استئصال أورام الرحم دون استئصاله بـ"ولادة مكة"

غالبية الحالات غادرت المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي

حققت الصحة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة نجاحات متتالية في جراحة المناظير المتقدمة؛ حيث تم مؤخرًا إجراء العديد من العمليات النوعية، وكان أبرزها عمليات استئصال أورام ليفية بواسطة المنظار، وعمليات أورام مبايض، وقد وصل حجم بعضها إلى ما يزيد على 10 أضعاف حجم الرحم.

وتمت العمليات دون الحاجة لاستئصال الرحم أو المبيض، وكانت جميعها من خلال شق صغير لم يتجاوز "1 سم ونصف"، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادرت غالبية الحالات المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي.

وتقوم الصحة باستخدام هذه التقنية الحديثة في إجراء العمليات النسائية مثل استئصال حمل خارج الرحم، واستئصال أكياس المبايض، وأورام الرحم الليفية، واستئصال الرحم، وعلاج تأخر الحمل وبطانة الرحم المهاجرة.

وقد تم تخصيص غرفة عمليات خاصة لقسم عمليات المناظير النسائية بمستشفى ولادة مكة مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء ذلك النوع من العمليات، كما أن غرفة العمليات تلك مجهزة بأحدث التقنيات التي يتم من خلالها نقل إجراء العمليات عبر البث المباشر إلى أي من مستشفيات المملكة، وكذلك إلى المؤتمرات العلمية؛ مما يتيح الفرصة للنقاش وتبادل الخبرات، وقد تمكن من خلالها مشاركة ولادة مكة ممثلًا بقسم النساء والتوليد من المشاركة في مؤتمر بطانة الرحم الذي أقيم في جده مؤخرًا.

يشار إلى أن إيجابيات الجراحة بالمنظار متعددة؛ ومنها تكون نسبة حصول المضاعفات الجراحية أقل بعشرات المرات في جراحة المنظار عن الجراحة التقليدية، إضافة إلى قصر مدة الإقامة في المستشفى؛ فالمريضة التي تم إجراء العملية لها من خلال المنظار تخرج في نفس اليوم، أو في صباح اليوم التالي للعملية، كما أنها قد لا تحتاج إلى مسكنات للألم مثلما هو الحال في الجراحة التقليدية، ومن الناحية الجمالية فإن جراحة المنظار لا تترك أثرًا للجروح أو تشوهات على البطن.