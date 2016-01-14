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"الصحة" تنجز 1674 معاملة متعثرة .. تعرَّف على التفاصيل

بعضها منذ سنوات .. وإنجازها بمتابعة الوزير ينجح في تسيير الأعمال

نجحت "الصحة" وفي ظرف ٦ أشهر فقط، في إنهاء ملف المعاملات المتأخرة في ديوان الوزارة الخاصّة بالمديريات الصحية، التي بلغ عددها 1674 معاملة مضى على بعضها أشهر وبعضها سنوات طويلة دون أن يتم إنجازها ما تسبّب في تراكمها وتعطيل بعض الأعمال في الوزارة والمديريات.

 

 هذا وكان وزير الصحة قد بدأ مبادرة لإنهاء هذه المعاملات عبر الطلب من جميع مديري المديريات والمدن الطبية برفع وحصر جميع المعاملات المتعثرة لديهم، وذلك في السادس من ذي القعدة الماضي الموافق للعاشر من اغسطس 2016؛ حيث قام الوزير بتكليف فريق عمل بمتابعتها وعمل تقرير أسبوعي عن سيرها يوضح ما أُنجز وما هو المتأخر لدى كل إدارة ويعلن التقرير أسبوعيا لجميع قيادات الوزارة.

 

 ولم يمض سوى ٦ أشهر فقط حتى تمّ الإعلان عن إنجاز جميع المعاملات المتعثرة.

 

وأسهم إنجاز المعاملات بشكل كبير في سرعة إنهاء كثير من المشاريع وتوفير أكثر للأدوية والمستلزمات الطبية.

 

في التفاصيل، بدأت "الصحة" في أول أيام المبادرة بحصر المعاملات المتعثرة، وخلال شهر سبتمبر؛ أي الشهر الثاني للبرنامج أنجزت ٤٠ %‏ من المعاملات، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الشهر الثالث "أكتوبر" ٧٥ %‏، وتوالت عمليات إنجاز المعاملات حتى تمكنت الوزارة خلال شهر يناير الجاري من إنهاء جميع المعاملات المتعثرة البالغ عددها ١٦٧٤ معاملة التي أسهمت في تسيير الإجراءات بسلاسة وسرعة في مديريات الشؤون الصحية، فيما أسهم إنجاز المعاملات في تسهيل عديد من الإجراءات  لمديري الشؤون الصحية بالمناطق لأهميتها في إنجاح العمل وخدمة المستشفيات والمراكز الصحية والمستفيدين من القطاعات الصحية ومنسوبي الوزارة.

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"الصحة" تنجز 1674 معاملة متعثرة .. تعرَّف على التفاصيل
سبق

نجحت "الصحة" وفي ظرف ٦ أشهر فقط، في إنهاء ملف المعاملات المتأخرة في ديوان الوزارة الخاصّة بالمديريات الصحية، التي بلغ عددها 1674 معاملة مضى على بعضها أشهر وبعضها سنوات طويلة دون أن يتم إنجازها ما تسبّب في تراكمها وتعطيل بعض الأعمال في الوزارة والمديريات.

 

 هذا وكان وزير الصحة قد بدأ مبادرة لإنهاء هذه المعاملات عبر الطلب من جميع مديري المديريات والمدن الطبية برفع وحصر جميع المعاملات المتعثرة لديهم، وذلك في السادس من ذي القعدة الماضي الموافق للعاشر من اغسطس 2016؛ حيث قام الوزير بتكليف فريق عمل بمتابعتها وعمل تقرير أسبوعي عن سيرها يوضح ما أُنجز وما هو المتأخر لدى كل إدارة ويعلن التقرير أسبوعيا لجميع قيادات الوزارة.

 

 ولم يمض سوى ٦ أشهر فقط حتى تمّ الإعلان عن إنجاز جميع المعاملات المتعثرة.

 

وأسهم إنجاز المعاملات بشكل كبير في سرعة إنهاء كثير من المشاريع وتوفير أكثر للأدوية والمستلزمات الطبية.

 

في التفاصيل، بدأت "الصحة" في أول أيام المبادرة بحصر المعاملات المتعثرة، وخلال شهر سبتمبر؛ أي الشهر الثاني للبرنامج أنجزت ٤٠ %‏ من المعاملات، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الشهر الثالث "أكتوبر" ٧٥ %‏، وتوالت عمليات إنجاز المعاملات حتى تمكنت الوزارة خلال شهر يناير الجاري من إنهاء جميع المعاملات المتعثرة البالغ عددها ١٦٧٤ معاملة التي أسهمت في تسيير الإجراءات بسلاسة وسرعة في مديريات الشؤون الصحية، فيما أسهم إنجاز المعاملات في تسهيل عديد من الإجراءات  لمديري الشؤون الصحية بالمناطق لأهميتها في إنجاح العمل وخدمة المستشفيات والمراكز الصحية والمستفيدين من القطاعات الصحية ومنسوبي الوزارة.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
11:09 AM
بعضها منذ سنوات .. وإنجازها بمتابعة الوزير ينجح في تسيير الأعمال

"الصحة" تنجز 1674 معاملة متعثرة .. تعرَّف على التفاصيل

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عبدالله البرقاوي - الرياض
12
8,479

نجحت "الصحة" وفي ظرف ٦ أشهر فقط، في إنهاء ملف المعاملات المتأخرة في ديوان الوزارة الخاصّة بالمديريات الصحية، التي بلغ عددها 1674 معاملة مضى على بعضها أشهر وبعضها سنوات طويلة دون أن يتم إنجازها ما تسبّب في تراكمها وتعطيل بعض الأعمال في الوزارة والمديريات.

 

 هذا وكان وزير الصحة قد بدأ مبادرة لإنهاء هذه المعاملات عبر الطلب من جميع مديري المديريات والمدن الطبية برفع وحصر جميع المعاملات المتعثرة لديهم، وذلك في السادس من ذي القعدة الماضي الموافق للعاشر من اغسطس 2016؛ حيث قام الوزير بتكليف فريق عمل بمتابعتها وعمل تقرير أسبوعي عن سيرها يوضح ما أُنجز وما هو المتأخر لدى كل إدارة ويعلن التقرير أسبوعيا لجميع قيادات الوزارة.

 

 ولم يمض سوى ٦ أشهر فقط حتى تمّ الإعلان عن إنجاز جميع المعاملات المتعثرة.

 

وأسهم إنجاز المعاملات بشكل كبير في سرعة إنهاء كثير من المشاريع وتوفير أكثر للأدوية والمستلزمات الطبية.

 

في التفاصيل، بدأت "الصحة" في أول أيام المبادرة بحصر المعاملات المتعثرة، وخلال شهر سبتمبر؛ أي الشهر الثاني للبرنامج أنجزت ٤٠ %‏ من المعاملات، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الشهر الثالث "أكتوبر" ٧٥ %‏، وتوالت عمليات إنجاز المعاملات حتى تمكنت الوزارة خلال شهر يناير الجاري من إنهاء جميع المعاملات المتعثرة البالغ عددها ١٦٧٤ معاملة التي أسهمت في تسيير الإجراءات بسلاسة وسرعة في مديريات الشؤون الصحية، فيما أسهم إنجاز المعاملات في تسهيل عديد من الإجراءات  لمديري الشؤون الصحية بالمناطق لأهميتها في إنجاح العمل وخدمة المستشفيات والمراكز الصحية والمستفيدين من القطاعات الصحية ومنسوبي الوزارة.

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