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"الصحة" تنهي حالة الطوارئ الناتجة عن تسمم 150 شخصًا في تربة وإغلاق المطعم المتسبب

في بيان رسمي للوزارة صدر منذ قليل

 أعلنت وزارة الصحة في بيان صدر منذ قليل انتهاء حالة الطوارئ الناتجة عن تسمم 150 شخصًا بمحافظة تربة، بعد أن تم التعامل مع جميع الحالات، وتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة مثل هذه الحالات.

وتفصيلاً -وفق ما جاء ببيان "الصحة"- فقد تلقت غرفة القيادة والسيطرة بإدارة الطوارئ في صحة الطائف عند الساعة 7,45 من صباح الاثنين بلاغًا عن وصول 36 حالة تسمم غذائي إلى مستشفى تربة العام، وقد تم على الفور تمرير البلاغ للفرق الطبية الميدانية في المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والداعمة؛ لمواجهة تزايد الحالات وتطبيق خطة الطوارئ؛ حيث ارتفع عدد الحالات بشكل متسارع إلى 150 حالة؛ منها 141 حالة وصلت إلى المستشفى، وبقية الحالات إلى المراكز الصحية الحكومية المختلفة.
 
وبناء على خطة الطوارئ فقد تم استدعاء جميع الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم دعم المستشفى بـ14 فرقة طبية وسيارتين للقيادة الميدانية والتحكم الميداني، إضافة إلى 15 فرقة طبية تضم 50 عنصرًا ما بين أطباء وممارسين صحيين.
 
وقد تم تنويم 45 حالة تحت الملاحظة في مستشفى تربة، و7 حالات في مستشفى الخرمة، و19 حالة في مستشفى قيا، و6 حالات في مستشفى الأطفال، فيما بقية الحالات مستقرة ولله الحمد.
 
وتابعت وزارة الصحة ممثلة بالصحة الوقائية هذه الحالات عبر مباشرة المهام المناطة بهذا الخصوص، وقد تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية؛ حيث تم تحديد المطعم المتسبب، وإغلاقه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحسب نتائج التحقيق، وإحالة العاملين في المطعم إلى المستشفى لإجراء الفحص الإكلينيكي.
 
الجدير بالذكر: أن وزارة الصحة تتبع منهجية جديدة في إدارة الحدث بما يتوافق مع المعايير العالمية، عن طريق تحديد قائد للحدث، سواء أكانت فاشية أم إصابات متعددة، وهذا يسهم في توحيد اتخاذ القرار، واحتواء الموقف بشكل سريع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنهي حالة الطوارئ الناتجة عن تسمم 150 شخصًا في تربة وإغلاق المطعم المتسبب
سبق

 أعلنت وزارة الصحة في بيان صدر منذ قليل انتهاء حالة الطوارئ الناتجة عن تسمم 150 شخصًا بمحافظة تربة، بعد أن تم التعامل مع جميع الحالات، وتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة مثل هذه الحالات.

وتفصيلاً -وفق ما جاء ببيان "الصحة"- فقد تلقت غرفة القيادة والسيطرة بإدارة الطوارئ في صحة الطائف عند الساعة 7,45 من صباح الاثنين بلاغًا عن وصول 36 حالة تسمم غذائي إلى مستشفى تربة العام، وقد تم على الفور تمرير البلاغ للفرق الطبية الميدانية في المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والداعمة؛ لمواجهة تزايد الحالات وتطبيق خطة الطوارئ؛ حيث ارتفع عدد الحالات بشكل متسارع إلى 150 حالة؛ منها 141 حالة وصلت إلى المستشفى، وبقية الحالات إلى المراكز الصحية الحكومية المختلفة.
 
وبناء على خطة الطوارئ فقد تم استدعاء جميع الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم دعم المستشفى بـ14 فرقة طبية وسيارتين للقيادة الميدانية والتحكم الميداني، إضافة إلى 15 فرقة طبية تضم 50 عنصرًا ما بين أطباء وممارسين صحيين.
 
وقد تم تنويم 45 حالة تحت الملاحظة في مستشفى تربة، و7 حالات في مستشفى الخرمة، و19 حالة في مستشفى قيا، و6 حالات في مستشفى الأطفال، فيما بقية الحالات مستقرة ولله الحمد.
 
وتابعت وزارة الصحة ممثلة بالصحة الوقائية هذه الحالات عبر مباشرة المهام المناطة بهذا الخصوص، وقد تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية؛ حيث تم تحديد المطعم المتسبب، وإغلاقه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحسب نتائج التحقيق، وإحالة العاملين في المطعم إلى المستشفى لإجراء الفحص الإكلينيكي.
 
الجدير بالذكر: أن وزارة الصحة تتبع منهجية جديدة في إدارة الحدث بما يتوافق مع المعايير العالمية، عن طريق تحديد قائد للحدث، سواء أكانت فاشية أم إصابات متعددة، وهذا يسهم في توحيد اتخاذ القرار، واحتواء الموقف بشكل سريع.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
09:29 PM
اخر تعديل
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:09 AM
في بيان رسمي للوزارة صدر منذ قليل

"الصحة" تنهي حالة الطوارئ الناتجة عن تسمم 150 شخصًا في تربة وإغلاق المطعم المتسبب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
18,663

 أعلنت وزارة الصحة في بيان صدر منذ قليل انتهاء حالة الطوارئ الناتجة عن تسمم 150 شخصًا بمحافظة تربة، بعد أن تم التعامل مع جميع الحالات، وتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة مثل هذه الحالات.

وتفصيلاً -وفق ما جاء ببيان "الصحة"- فقد تلقت غرفة القيادة والسيطرة بإدارة الطوارئ في صحة الطائف عند الساعة 7,45 من صباح الاثنين بلاغًا عن وصول 36 حالة تسمم غذائي إلى مستشفى تربة العام، وقد تم على الفور تمرير البلاغ للفرق الطبية الميدانية في المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والداعمة؛ لمواجهة تزايد الحالات وتطبيق خطة الطوارئ؛ حيث ارتفع عدد الحالات بشكل متسارع إلى 150 حالة؛ منها 141 حالة وصلت إلى المستشفى، وبقية الحالات إلى المراكز الصحية الحكومية المختلفة.
 
وبناء على خطة الطوارئ فقد تم استدعاء جميع الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم دعم المستشفى بـ14 فرقة طبية وسيارتين للقيادة الميدانية والتحكم الميداني، إضافة إلى 15 فرقة طبية تضم 50 عنصرًا ما بين أطباء وممارسين صحيين.
 
وقد تم تنويم 45 حالة تحت الملاحظة في مستشفى تربة، و7 حالات في مستشفى الخرمة، و19 حالة في مستشفى قيا، و6 حالات في مستشفى الأطفال، فيما بقية الحالات مستقرة ولله الحمد.
 
وتابعت وزارة الصحة ممثلة بالصحة الوقائية هذه الحالات عبر مباشرة المهام المناطة بهذا الخصوص، وقد تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية؛ حيث تم تحديد المطعم المتسبب، وإغلاقه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحسب نتائج التحقيق، وإحالة العاملين في المطعم إلى المستشفى لإجراء الفحص الإكلينيكي.
 
الجدير بالذكر: أن وزارة الصحة تتبع منهجية جديدة في إدارة الحدث بما يتوافق مع المعايير العالمية، عن طريق تحديد قائد للحدث، سواء أكانت فاشية أم إصابات متعددة، وهذا يسهم في توحيد اتخاذ القرار، واحتواء الموقف بشكل سريع.

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