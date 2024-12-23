"الصحة": حالة وفاة وإصابة بـ"كورونا" في الرياض
لم يتماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الصحة - قبل قليل- تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الرياض ورصد حالة وفاة أيضًا بالرياض مؤكدة عدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة": حالة الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا وهو من الحالات الأولية "مخالطة غير مباشرة للإبل" وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومي في الرياض ومازالت حالته مستقرة.
وأضافت: حالة الوفاة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا أُدخل مستشفى حكوميًا في الرياض وهو من الحالات المسجلة سابقًا كما أنه مصاب بأمراض أخرى.
"الصحة": حالة وفاة وإصابة بـ"كورونا" في الرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-22
أعلنت وزارة الصحة - قبل قليل- تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الرياض ورصد حالة وفاة أيضًا بالرياض مؤكدة عدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة": حالة الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا وهو من الحالات الأولية "مخالطة غير مباشرة للإبل" وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومي في الرياض ومازالت حالته مستقرة.
وأضافت: حالة الوفاة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا أُدخل مستشفى حكوميًا في الرياض وهو من الحالات المسجلة سابقًا كما أنه مصاب بأمراض أخرى.
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:58 PM
لم يتماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة
"الصحة": حالة وفاة وإصابة بـ"كورونا" في الرياض
أعلنت وزارة الصحة - قبل قليل- تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الرياض ورصد حالة وفاة أيضًا بالرياض مؤكدة عدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة": حالة الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا وهو من الحالات الأولية "مخالطة غير مباشرة للإبل" وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومي في الرياض ومازالت حالته مستقرة.
وأضافت: حالة الوفاة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا أُدخل مستشفى حكوميًا في الرياض وهو من الحالات المسجلة سابقًا كما أنه مصاب بأمراض أخرى.