"الصحة": حالة وفاة وإصابة بـ"كورونا" في الرياض

لم يتماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة - قبل قليل- تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الرياض ورصد حالة وفاة أيضًا بالرياض مؤكدة عدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت "الوزارة": حالة الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا وهو من الحالات الأولية "مخالطة غير مباشرة للإبل" وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومي في الرياض ومازالت حالته مستقرة.

وأضافت: حالة الوفاة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا أُدخل مستشفى حكوميًا في الرياض وهو من الحالات المسجلة سابقًا كما أنه مصاب بأمراض أخرى.