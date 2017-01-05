"الصحة": حالة وفاة و4 إصابات بـ"كورونا" في الرياض وبريدة

خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني -قبل قليل- تسجيل أربع إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في الرياض وبريدة، ورصد حالة وفاة في بريدة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء من الحالات المصابة بالفيروس في الرياض خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

يذكر أنَّ عدد إجمالي الحالات المسجلة في المملكة منذ عام 2012 حتى اليوم بلغ "1525" حالة بالفيروس؛ من بينها "636" حالة وفاة، إضافة إلى 10 حالة لا زالت تتلقي العلاج، فيما تماثل "879" حالة من المرضى للشفاء.