"الصحة": سنستبعد من يثبت وجودهم على رأس عمل من برنامج "الدبلومات الصحية"

أكدت على شرط التفرغ للمقبولين الـ 7 آلاف.. والإعلان عن أماكن التدريب قريباً

أكدت وزارة الصحة على شرط التفرغ للمقبولين في البرنامج التدريبي لـخريجي الدبلومات الصحية، متوعدة بأنه سيتم استبعاد من يثبت وجودهم على رأس عمل.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الخميس الماضي عن قبول 7 آلاف مرشح من خريجي الدبلومات الصحية للانضمام للبرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الذي سيستمر لمدة عام، منها 6 أشهر نظري و6 أشهر عملي في مستشفيات الصحة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التدريب قريباً عبر موقع الوزارة.

وأشارت الوزارة في حينه إلى أنها دشنت من خلال البوابة الإلكترونية برنامجا مخصصا لحصر طلبات المتقدمين حيث بلغ إجمالي المتقدمين 13.472 متقدما وجرى استبعاد 2570 طلبا لعدم مطابقتها الشروط، كما بلغ عدد الطلبات المطابقة للشروط 11172 طلبا، حيث تم بعد ذلك إجراء المفاضلة للطلبات المطابقة للشروط وفقاً لسنة التخرج وعدد سنوات الدراسة والمعدل، وبلغ عدد المستبعدين بعد المفاضلة 4171 مرشحا وبلغ عدد المرشحين النهائي 7 آلاف مرشح.