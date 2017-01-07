النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": سنستبعد من يثبت وجودهم على رأس عمل من برنامج "الدبلومات الصحية"

أكدت على شرط التفرغ للمقبولين الـ 7 آلاف.. والإعلان عن أماكن التدريب قريباً

أكدت وزارة الصحة على شرط التفرغ للمقبولين في البرنامج التدريبي لـخريجي الدبلومات الصحية، متوعدة بأنه سيتم استبعاد من يثبت وجودهم على رأس عمل.

 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الخميس الماضي  عن قبول 7 آلاف مرشح من خريجي الدبلومات الصحية للانضمام للبرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الذي سيستمر لمدة عام، منها 6 أشهر نظري و6 أشهر عملي في مستشفيات الصحة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التدريب قريباً عبر موقع الوزارة.

 

وأشارت الوزارة في حينه إلى أنها دشنت من خلال البوابة الإلكترونية برنامجا مخصصا لحصر طلبات المتقدمين حيث بلغ إجمالي المتقدمين 13.472 متقدما وجرى استبعاد 2570 طلبا لعدم مطابقتها الشروط، كما بلغ عدد الطلبات المطابقة للشروط 11172 طلبا، حيث تم بعد ذلك إجراء المفاضلة للطلبات المطابقة للشروط وفقاً لسنة التخرج وعدد سنوات الدراسة والمعدل، وبلغ عدد المستبعدين بعد المفاضلة 4171 مرشحا وبلغ عدد المرشحين النهائي 7 آلاف مرشح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": سنستبعد من يثبت وجودهم على رأس عمل من برنامج "الدبلومات الصحية"
سبق

أكدت وزارة الصحة على شرط التفرغ للمقبولين في البرنامج التدريبي لـخريجي الدبلومات الصحية، متوعدة بأنه سيتم استبعاد من يثبت وجودهم على رأس عمل.

 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الخميس الماضي  عن قبول 7 آلاف مرشح من خريجي الدبلومات الصحية للانضمام للبرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الذي سيستمر لمدة عام، منها 6 أشهر نظري و6 أشهر عملي في مستشفيات الصحة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التدريب قريباً عبر موقع الوزارة.

 

وأشارت الوزارة في حينه إلى أنها دشنت من خلال البوابة الإلكترونية برنامجا مخصصا لحصر طلبات المتقدمين حيث بلغ إجمالي المتقدمين 13.472 متقدما وجرى استبعاد 2570 طلبا لعدم مطابقتها الشروط، كما بلغ عدد الطلبات المطابقة للشروط 11172 طلبا، حيث تم بعد ذلك إجراء المفاضلة للطلبات المطابقة للشروط وفقاً لسنة التخرج وعدد سنوات الدراسة والمعدل، وبلغ عدد المستبعدين بعد المفاضلة 4171 مرشحا وبلغ عدد المرشحين النهائي 7 آلاف مرشح.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
02:46 PM
أكدت على شرط التفرغ للمقبولين الـ 7 آلاف.. والإعلان عن أماكن التدريب قريباً

"الصحة": سنستبعد من يثبت وجودهم على رأس عمل من برنامج "الدبلومات الصحية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
17,709

أكدت وزارة الصحة على شرط التفرغ للمقبولين في البرنامج التدريبي لـخريجي الدبلومات الصحية، متوعدة بأنه سيتم استبعاد من يثبت وجودهم على رأس عمل.

 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الخميس الماضي  عن قبول 7 آلاف مرشح من خريجي الدبلومات الصحية للانضمام للبرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الذي سيستمر لمدة عام، منها 6 أشهر نظري و6 أشهر عملي في مستشفيات الصحة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التدريب قريباً عبر موقع الوزارة.

 

وأشارت الوزارة في حينه إلى أنها دشنت من خلال البوابة الإلكترونية برنامجا مخصصا لحصر طلبات المتقدمين حيث بلغ إجمالي المتقدمين 13.472 متقدما وجرى استبعاد 2570 طلبا لعدم مطابقتها الشروط، كما بلغ عدد الطلبات المطابقة للشروط 11172 طلبا، حيث تم بعد ذلك إجراء المفاضلة للطلبات المطابقة للشروط وفقاً لسنة التخرج وعدد سنوات الدراسة والمعدل، وبلغ عدد المستبعدين بعد المفاضلة 4171 مرشحا وبلغ عدد المرشحين النهائي 7 آلاف مرشح.

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,219
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,184
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,781
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,372

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود
كبسة الدجاج.. بكم؟

كبسة الدجاج.. بكم؟

جمعان الكرت
"تعـرف أحـد"..!!

"تعـرف أحـد"..!!

محمد الصيـعري
رد صادم والصدمة أشد!!

رد صادم والصدمة أشد!!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

أحمد الركبان
جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة