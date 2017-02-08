"الصحة": نجاح زراعة قوقعة لتوأمين في تخصصي الجوف

لطفلين "ذكر وأنثى" وُلدا فاقدين للسمع

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إجراء عملية زراعة قوقعة لتوأمين "ذكر وأنثى" يبلغان من العمر 4 سنوات، بقيادة استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور ربيع السبيلة.



وينفرد مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على مستوى المناطق الشمالية بإجراء مثل هذه العمليات.



وأكدت "الصحة" أن نجاح هذه العملية، التي أجريت بالمستشفى يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية من خلال منظومة متكاملة استطاعت تشخيص وزراعة القوقعة ومتابعة الحالات.



يذكر أن عملية زراعة القوقعة أجريت لطفلين يبلغان من العمر 4 سنوات، ولدا فاقدين للسمع ولم يستطيعا السمع من خلال استخدام السماعات في أذنيهما حيث تكللت العملية بالنجاح وخرجا من المستشفى.



وتعتبر هذه العملية هي التاسعة من نوعها بالمستشفى ضمن سلسلة عمليات نوعية يجريها المستشفى التخصصي بالجوف.