"الصحة": وفاة وافد أربعيني بفيروس "كورونا" في جدة

لم يتماثل أي مريض للشفاء على مدى الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد وفاة وافد بفيروس "كورونا" في جدة وأكدت عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بمرض "كورونا"، مشيرة إلى عدم تماثل أي مرضى للشفاء على مدى الـ 24 ساعة الماضية .

وقالت الوزارة: حالة الوفاة لوافد يبلغ من العمر 48 عاماً أُدخل مستشفى حكوميا في جدة وهو من الحالات المسجلة سابقاً، كما أنه مصاب بأمراض أخرى.