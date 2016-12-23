الصفيان: الميزانية تؤكد النهج التنموي للمملكة وتحقق المنافع الاقتصادية والاجتماعية

قال: ركزت على تطوير العنصر البشري وتنمية القوى البشـرية الوطنيـة

أشاد المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بميزانية السعودية لهذا العام، مشيرًا إلى أنها جاءت تأكيدًا للنهج التنموي للمملكة، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتبر أداة للتوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، وضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة ذات الدخل المحدود.



وقال الصفيان: شددت ملامح الميزانية على تنمية وتطوير العنصر البشري انطلاقًا من أن الإنسان هـو الأهم في عمليـة التنمية، وتنمية القوى البشـرية الوطنيـة وزيـادة توظيفها؛ فرفع مستوى معيشة المواطن السعودي وتحسين مستوى دخله والخدمات المقدمة له هو لب القضية الاستراتيجية للمملكة، وجوهر السعي إلى تحقيق الكفاءة في توزيع ثمرات النمو والتنمية؛ لتصل للمواطن أينما كان.



وتابع: حرصت قيادتنا الرشيدة دائمًا على توظيف كل إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته في خدمة المواطن، وتوجيهها لتطوير المجالات التي تتقدم بالمواطن، وتؤمّن للأجيال القادمة مستقبلاً مزدهرًا بمزيد من وسائل الخير والرفاهية.