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الصقيع يضرب "تمنية أبها".. ودرجة الحرارة دون الصفر

قطرات الندى تتجمد فوق الأشجار وزجاج السيارات

ضربت موجة من الصقيع، مركز تمنية التابع لمنطقة عسير جنوب شرق مدينة أبها، ما أدى إلى تدني درجة الحرارة إلى ما دون الصفر وتكوّن الجليد في البراري والمرتفعات.

 

ووثق المواطن، علي أبو علوة الشهراني، عبر صور ومقاطع فيديو قصيرة، انخفاضاً في درجة الحرارة اليوم السبت، حيث بلغت ثلاث درجات تحت الصفر، وأدى هذا الانخفاض إلى تكون الثلج وتجمد قطرات الندى التي على الأشجار وزجاج السيارات.

 

وأكد المواطن "الشهراني"، أنه نظراً لاستمرار الموجه الباردة على المركز إلى ما بعد الظهيرة، فمن المتوقع أن تستمر حالة تكون الصقيع مصحوبة بضباب شديد في الساعات المقبلة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصقيع يضرب "تمنية أبها".. ودرجة الحرارة دون الصفر
سبق

ضربت موجة من الصقيع، مركز تمنية التابع لمنطقة عسير جنوب شرق مدينة أبها، ما أدى إلى تدني درجة الحرارة إلى ما دون الصفر وتكوّن الجليد في البراري والمرتفعات.

 

ووثق المواطن، علي أبو علوة الشهراني، عبر صور ومقاطع فيديو قصيرة، انخفاضاً في درجة الحرارة اليوم السبت، حيث بلغت ثلاث درجات تحت الصفر، وأدى هذا الانخفاض إلى تكون الثلج وتجمد قطرات الندى التي على الأشجار وزجاج السيارات.

 

وأكد المواطن "الشهراني"، أنه نظراً لاستمرار الموجه الباردة على المركز إلى ما بعد الظهيرة، فمن المتوقع أن تستمر حالة تكون الصقيع مصحوبة بضباب شديد في الساعات المقبلة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
04:44 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:43 PM
قطرات الندى تتجمد فوق الأشجار وزجاج السيارات

الصقيع يضرب "تمنية أبها".. ودرجة الحرارة دون الصفر

A A A
ياسر العتيبي - أبها
13
54,778

ضربت موجة من الصقيع، مركز تمنية التابع لمنطقة عسير جنوب شرق مدينة أبها، ما أدى إلى تدني درجة الحرارة إلى ما دون الصفر وتكوّن الجليد في البراري والمرتفعات.

 

ووثق المواطن، علي أبو علوة الشهراني، عبر صور ومقاطع فيديو قصيرة، انخفاضاً في درجة الحرارة اليوم السبت، حيث بلغت ثلاث درجات تحت الصفر، وأدى هذا الانخفاض إلى تكون الثلج وتجمد قطرات الندى التي على الأشجار وزجاج السيارات.

 

وأكد المواطن "الشهراني"، أنه نظراً لاستمرار الموجه الباردة على المركز إلى ما بعد الظهيرة، فمن المتوقع أن تستمر حالة تكون الصقيع مصحوبة بضباب شديد في الساعات المقبلة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

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