الصقيع يضرب "طلوع النخيل" وأشجار الحمضيات والفواكه بالأفلاج

​مزارعون: لم تقع هذه الأضرار منذ سنوات

تعرضت محافظة الأفلاج أول من أمس لموجة صقيع شديدة ضربت بعض مزارع المحافظة ومراكزها، وأثرت على محاصيلها الزراعية.

وتحدث لـ"سبق"، "سند عبدالله السبيعي"، أحد المزارعين في مركز ستارة 65 كم شمالي غرب الأفلاج، قائلاً: "منذ سنوات لم يذكر أن تعرضت النخيل بمركز ستارة لهذه الأضرار جراء الصقيع، وكانت العادة جرت أن يتلف الصقيع وموجة البرد محاصيلَ الخضار، ولكن هذا العام طال التلف حتى طلوع النخيل؛ ما تسبب لمزارعي النخيل في خسارة كبيرة!".

وأضاف: "لديّ أكثر من 1200 نخلة والكثير من أشجار من الحمضيات والفواكه أصيبت بأضرار كبيرة نتيجة الصقيع الذي سبقته موجة دفء عجلت بتبكير النخيل هذا الموسم".

واختتم حديثه بمطالبة مسؤولي الزراعة بالقيام بدورها، والوقوف على مزرعته، وحصر الأضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية، والوقوف بجانب المزارع في مثل تلك الحالات.

ويقع مركز ستارة في وادٍ زراعي يمتاز بخصوبة أراضيه وعذوبة مياهه، وهو من الموارد المغذية لأسواق المحافظة بالخضار والتمور.